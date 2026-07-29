Quasi 90mila euro alle associazioni: il Comune di San Miniato investe su sport, cultura e coesione sociale

Quasi 90 mila euro a sostegno del tessuto associativo di San Miniato. Nel 2026 sono stati assegnati 88.539,40 euro a 38 associazioni che operano nei settori dello sport, della cultura, della gestione museale e delle pari opportunità, riconoscendo il valore di un mondo che ogni giorno anima il territorio con attività rivolte a bambini, giovani, famiglie e anziani.

“Con questi contributi – dichiarano Elena Maggiorelli e Matteo Squicciarini, assessori a sport e cultura - non vogliamo semplicemente erogare risorse economiche, ma sostenere concretamente chi, in alleanza con il pubblico, costruisce e arricchisce ogni giorno la vita della nostra comunità. Le associazioni rappresentano un patrimonio fondamentale del territorio: accompagnano i cittadini in tutte le fasi della vita, dai bambini agli anziani, promuovendo socialità, cultura e sport”.

Dei 88.539,40 euro complessivamente assegnati, 35.221,18 euro sono stati destinati all'area sport, 44.536.37 euro all'area cultura, 7.624,30 euro alla gestione dei musei e 1.157,63 euro all'area pari opportunità.

Particolare attenzione è stata riservata ai progetti capaci di favorire l'inclusione sociale, il dialogo intergenerazionale e la partecipazione delle persone con disabilità e della terza età. Molte delle proposte presentate hanno dimostrato una forte sensibilità verso questi aspetti, sia nell'ambito sportivo che in quello culturale.

I contributi sono stati assegnati attraverso l'avviso pubblico pubblicato nel dicembre 2025, dedicato alle attività realizzate nel corso dell'anno, seguendo i criteri previsti dal Regolamento comunale per la concessione dei contributi economici nei servizi alla persona e nelle politiche di solidarietà.

Grande attenzione è stata dedicata alla corretta rendicontazione delle attività svolte, con una verifica puntuale delle spese presentate e un'assegnazione delle risorse calibrata con precisione sulla documentazione prodotta dalle associazioni.

L'intero procedimento è stato condotto dagli uffici comunali secondo criteri di trasparenza e rigore amministrativo. “Desideriamo ringraziare gli uffici – proseguono gli assessori - per il lavoro svolto. È stato un percorso lungo ma necessario, che ci ha permesso di leggere e conoscere in modo approfondito le attività delle associazioni, mappando il patrimonio di esperienze presente sul territorio. Oggi siamo ancora più consapevoli della ricchezza del tessuto associativo locale e del valore che queste realtà producono per la comunità”.

La graduatoria degli assegnatari sul sito del comune. https://sanminiato.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/2937389

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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