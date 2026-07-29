Sagre e eventi a Vinci, torna anche il Cinema all'aperto

Il fine settimana che apre agosto accende anche la cinepresa del Cine Club 24: domenica 2 agosto comincia l’estate del cinema vinciano con il primo appuntamento del cartellone, ormai in tradizionale abbinamento con AperiDaVinci, per far nascere Calici di cinema.

Ad Anchiano sarà possibile infatti andare alle 19 per l’aperitivo organizzato da Mangiaggiro, con degustazioni di bollicine del Montalbano al tramonto, servite dai sommeliers della FISAR e un delizioso aperitivo del Bar Pasticceria Milani. Durante la serata inoltre sarà possibile visitare gratuitamente la casa natale del Genio rinascimentale.

Per l’aperitivo è necessario prenotarsi all’ufficio turistico (0571933285) oppure contattare direttamente Mangiaggiro (mangiaggiro@gmail.com – 3476694992). Il costo per l'aperitivo è di 15 euro. Poi, proiezione del film (gratuita) di Madame Clicquot, film a tema del 2023 ambientato nella Francia del XIX secolo. Prima del film, il consueto apericena con i prodotti delle aziende del territorio.

Il cinema continua nella settimana che va dal 4 all’8 agosto, con le proiezioni in Piazza Mazzinghi a Vitolini, e da lunedì 17 a mercoledì 19 agosto (al Circolo Arci di Petroio); chiude ai cipressi di Dianella, il 30 agosto, di nuovo insieme all’aperiDaVinci.

Questo il programma completo di agosto (tutti i film cominciano alle 21.30 e tutti sono a ingresso gratuito):

domenica 2, Anchiano: Madame Clicquot

martedì 4, Piazza Mazzinghi, Vitolini: Super Man

mercoledì 5, Piazza Mazzinghi, Vitolini: Sonic 3

giovedì 6, Piazza Mazzinghi, Vitolini: Barbie

venerdì 7, Piazza Mazzinghi, Vitolini: Dragon Trainer

sabato 8, Piazza Mazzinghi, Vitolini: Tre di troppo

lunedì 17, Circolo Arci Petroio: Il grande giorno

martedì 18, Circolo Arci Petroio: Il robot selvaggio

mercoledì 19, Circolo Arci Petroio: Unicorni

domenica 30, cipressi di Dianella: Saint Amour

C’è sempre S. Amato a Tavola, dal 31 luglio al 2 agosto, con l’intrattenimento musicale per ogni sera.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è attiva “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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