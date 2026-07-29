Sant'Anna Pisa, Milena Vainieri co-presiede la Commissione The Lancet per la Salute Europea

Milena Vainieri, professoressa ordinaria e responsabile scientifica del Laboratorio MeS (Management e Salute) della Scuola Superiore Sant’Anna, entra a far parte come Co-Chair della nuova Commissione The Lancet dedicata alla European Health Union. La Commissione, formata da 23 esperti selezionati da 15 Paesi Europei, ha l’obiettivo di delineare una visione più forte, coordinata e ambiziosa della salute pubblica nell'Unione Europea. Per le istituzioni italiane, oltre alla prof.ssa Vainieri, è presente nella commissione anche Alice Borghini di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).

La prof.ssa Vainieri co-presiederà i lavori della Commissione che avrà il compito di elaborare un rapporto con proposte concrete per rendere la salute una priorità strategica dell'Unione Europea, rafforzando la capacità di risposta a pandemie e altre crisi sanitarie, ma anche la coesione sociale, la resilienza economica, l'innovazione e il ruolo dell'Europa nello scenario globale.

L'elemento innovativo della Commissione consiste nell'adottare una prospettiva multidisciplinare e sistemica, che considera la salute come una leva strategica per il futuro dell'Unione europea. Il lavoro si articolerà in sette aree tematiche: governance della European Health Union; valore aggiunto dell'integrazione europea in sanità; coesione sociale e riduzione delle disuguaglianze; resilienza alle crisi sanitarie, economiche e climatiche; salute e competitività europea; approccio Health in All Policies; ruolo dell'Unione europea nella salute globale. L'obiettivo è formulare raccomandazioni basate su evidenze scientifiche per orientare le future politiche sanitarie europee.

"Stiamo lavorando alla redazione di un rapporto che mette in evidenza come la salute rappresenti una leva strategica per l'integrazione europea, la competitività e la resilienza ai grandi rischi, dalle pandemie al cambiamento climatico. La salute è inoltre un fattore fondamentale di coesione sociale" dichiara la prof.ssa Milena Vainieri.

Per approfondire gli obiettivi della Commissione, consultare le pubblicazioni, conoscere i commissari e leggere le loro dichiarazioni è disponibile la pagina dedicata

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