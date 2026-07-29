Scappano dai carabinieri e colpiscono due macchine, arrestati i due fuggitivi

Sono stati arrestati i due uomini che, a bordo di un'auto inseguita dai Carabinieri, hanno provocato due incidenti a Fucecchio, con una donna di 51 anni rimasta gravemente ferita.

Si tratta di due italiani, un 29enne originario del Bresciano e un 26enne bolognese, entrambi rimasti feriti nello schianto e ricoverati in ospedale con prognosi di 30 e 40 giorni.

Nei loro confronti è stata contestata la fuga pericolosa, reato introdotto dal recente pacchetto sicurezza. Per entrambi è inoltre scattata la denuncia per falsità materiale commessa dal privato, per la presunta contraffazione della targa dell'auto utilizzata.

Il 29enne è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso, dopo essere stato trovato in possesso di flessibili dotati di lame da taglio.

Il tribunale di Firenze ha convalidato gli arresti disponendo per il 29enne, difeso dall'avvocato Alessandro Compagno, la misura degli arresti domiciliari, mentre per il 26enne, assistito dall'avvocato Nicola Muncibì, è stato stabilito il divieto di dimora nel Comune di Firenze.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i due viaggiavano su una Cupra lungo la strada provinciale 11 nel territorio comunale di Fucecchio. Entrambi avrebbero avuto il volto coperto con una mascherina chirurgica e il conducente indossava guanti alle mani, elementi che avrebbero insospettito i militari impegnati nei controlli sul territorio.

All'alt intimato dai Carabinieri, il conducente non si sarebbe fermato, dando vita a una fuga ad alta velocità. L'auto avrebbe imboccato una rotatoria contromano, tamponando una prima vettura, per poi proseguire con sorpassi azzardati fino allo scontro con un secondo mezzo.

Nell'impatto una 51enne è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi. Il conducente della prima auto coinvolta nell'incidente è stato invece trasferito in codice verde all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

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