Serie C, le tre toscane sono tutte nel Girone B

CALCIO US LIVORNO 1915 VS MONTESPACCATO 1-1 05-03-2023
Livorno, Pianese e Grosseto sono tutte nello stesso girone di Serie C, vale a dire il Girone B. Lo ha deciso la lega con una nota diramata nella giornata di oggi. Si tratta di un girone di ferro, sulla carta il più difficile dei tre.
Queste le avversarie delle toscane: Atalanta U23, Campobasso, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro.
Per Livorno, Pianese e Grosseto e per le altre di C il campionato partirà il weekend del 23 agosto e terminerà il 25 aprile, con la consueta coda dei playoff e dei playout.
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