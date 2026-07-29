Sulla Bologna-Firenze in motorino: "Sto andando a Bari". Scatta multa da mille euro

Cronaca Toscana
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Un 43enne ha percorso il tratto appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze prima di essere bloccato dagli agenti

Ha percorso l'autostrada A1 Bologna-Firenze in sella a un motorino, con l'obiettivo di raggiungere la Puglia. Un uomo di 43 anni, cittadino straniero, è stato fermato dalla Polizia Stradale dopo essere entrato in autostrada nel tratto appenninico e multato per circa mille euro.

L'episodio è avvenuto nella mattina di domenica, quando la presenza di un ciclomotore sull'autostrada è stata segnalata dalla Centrale Operativa di Firenze, che ha allertato i colleghi di Bologna. Il mezzo era stato avvistato poco dopo il casello di Sasso Marconi, in direzione sud.

Gli agenti della Sottosezione di Pian del Voglio, impegnati nei controlli legati all'esodo estivo, hanno intercettato il motociclo al chilometro 3 dell'A1 Direttissima. Dopo averlo fermato in corsia di emergenza, lo hanno accompagnato in sicurezza fino alla prima uscita disponibile, quella di Badia.

Agli agenti l'uomo avrebbe spiegato di essere entrato in autostrada a Sasso Marconi aggirando la sbarra del casello e senza ritirare il biglietto, perché diretto verso Bari: "Sto andando a Bari".

Nei suoi confronti sono scattate diverse sanzioni amministrative per un importo complessivo vicino ai 1.000 euro. La Polizia Stradale ha inoltre ricordato al conducente che la circolazione dei ciclomotori sulle autostrade è vietata e rappresenta un grave rischio per la sicurezza della viabilità.

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