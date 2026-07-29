Torna il Mercatale a Empoli, poi va in ferie

Ultimo appuntamento per questa stagione del 'Mercatale in Empoli' sabato 1 agosto dalle 8 alle 13, prima di alcune settimane di stop. Il successivo appuntamento sarà direttamente a settembre, sabato 5, sempre nell'area di via Bisarnella (lato parco Mariambini).

Per l'occasione, con l'arrivo di agosto, ci sarà una degustazione dì cocomeri, meloni e formaggi. Tanto spazio ai prodotti del territorio con La nuova fattoria, con pane e schiacciate di grani antichi a lievitazione naturale oltre a dolci e gastronomia; Proceva la pasta fatta coi grani della Valdelsa; la frutta e verdura di Fucecchio dell'azienda agricola Remma; i formaggi caprini dell'azienda agricola La Contadina; le verdure di stagione dell'azienda agricola di Luigina d'Ercole; i formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado) dell'azienda agricola di Maria Castrogiovanni.

Da fuori Toscana abbiamo l'aceto balsamico di Modena dell'acetaia di Daniele Malagodi; il Parmigiano Reggiano della Cooperativa agricola del Frignano e il ritorno del riso di Jolanda da Ferrara: a disposizione le varietà Carnaroli, Arborio, Venere, Roma, riso rosso, e la farina di riso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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