Un '5' da oltre 38mila euro a Bibbona

Toscana a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 28 luglio 2026, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 38.632,79 euro a Bibbona, in provincia di Livorno, nella Tabaccheria in via Aurelia Sud, 5. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 30 luglio, sale a 201,4 milioni di euro.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Bibbona
Toscana
Attualità
14 Maggio 2026
Ancora instabilità per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. [...]
Arezzo
Attualità
14 Maggio 2026
Venerdì 15 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia istituita dall'ONU, 23 bocciofile toscane apriranno contemporaneamente le porte a nonni, genitori e figli per “Un Gioco da Famiglia”, la [...]
Firenze
Attualità
5 Maggio 2026
Insiste e si intensifica la perturbazione che sta interessando la Toscana in queste ore, portando precipitazioni diffuse, localmente anche forti, per tutta la giornata di domani, mercoledì 6 maggio. La [...]
<< Indietro