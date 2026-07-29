Una folla a Firenze per i funerali di Edoardo Varvarito

Cronaca Bagno a Ripoli
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Oltre cinquecento persone si sono trovate alla chiesa del Corpus Domini in via Reims a Firenze per salutare per l'ultima volta Edoardo Varvarito, il 17enne morto in un incidente stradale il 27 luglio. Ha officiato la funzione padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte.

Tra i presenti, insieme ai familiari del giovane, gli amici del ragazzo di Bagno a Ripoli e i lavoratori della 'Varvarito Lavori', colleghi del padre di Edoardo, Franco. Commossi il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessora del Comune di Firenze Letizia Perini e il consigliere regionale Francesco Casini. A Bagno a Ripoli oggi è lutto cittadino.

"In questi giorni Edoardo è stato adottato dall'intera comunità, in un modo che raramente avevo visto succedere. Fermarci e proclamare il lutto cittadino è stato prendere atto di questa risposta collettiva. Non c'è modo di lenire il dolore, ma voglio dire alla famiglia, agli amici, che la comunità di Edoardo c'è davvero, non siete e non sarete soli", ha detto il sindaco Pignotti.

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