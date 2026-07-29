Use Rosa Scotti, Alice Del Piano convocata nella Nazionale Under 18

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

La giovanissima Alice Del Piano, classe 2008 ha ricevuto la convocazione ufficiale con la Nazionale Italiana Under 18 femminile

Una bella notizia per l'Use Rosa Scotti. La giovanissima Alice Del Piano, classe 2008, fresco acquisto della squadra di Alessio Cioni, ha ricevuto la convocazione ufficiale con la Nazionale Italiana Under 18 femminile che si prepara al Women's EuroBasket 2026 in programma a Stoccolma dal 1° al 9 agosto. La chiamata in maglia azzurra da parte del Settore Squadre Nazionali della FIP rappresenta l'ennesima conferma del valore della giocatrice e certifica la bontà della scelta della Scotti, da sempre attenta alla valorizzazione dei migliori talenti del panorama cestistico italiano.

La giocatrice si aggregherà al gruppo azzurro guidato da coach Michele Dall'Ora per i prossimi raduni e i successivi impegni ufficiali della selezione Under 18. A lei vanno i più grandi complimenti e il caloroso "in bocca al lupo" da parte di tutta la grande famiglia biancorossa.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate

Basket
Basket
29 Luglio 2026

Abc, a settembre torna il camp pre-scuola

Torna anche quest’anno il camp pre scuola Abc, che dal 31 agosto all’11 settembre propone due settimane multisport riservate a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2015 e il 2022. [...]

Basket
Basket
28 Luglio 2026

Gianni Mancini nuova conferma dell’Abc Solettificio Manetti

Centimetri, talento e fisicità: Gianni Mancini è la sesta conferma dell’Abc Solettificio Manetti. Punto di riferimento nel pitturato, Mancini è stato tra gli indiscussi protagonisti della splendida cavalcata gialloblu culminata con la [...]

Basket
Basket
23 Luglio 2026

Tra conferme e new entry, ufficializzato lo staff tecnico del settore minibasket

Un diamante grezzo: così Daniele Bagnoli, responsabile tecnico del settore minibasket Abc, ha definito il suo staff. Un gruppo di giovani sempre più numeroso e compatto, che proprio sotto la guida [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

torna a inizio pagina