Use Rosa Scotti, Alice Del Piano convocata nella Nazionale Under 18

La giovanissima Alice Del Piano, classe 2008 ha ricevuto la convocazione ufficiale con la Nazionale Italiana Under 18 femminile
Una bella notizia per l'Use Rosa Scotti. La giovanissima Alice Del Piano, classe 2008, fresco acquisto della squadra di Alessio Cioni, ha ricevuto la convocazione ufficiale con la Nazionale Italiana Under 18 femminile che si prepara al Women's EuroBasket 2026 in programma a Stoccolma dal 1° al 9 agosto. La chiamata in maglia azzurra da parte del Settore Squadre Nazionali della FIP rappresenta l'ennesima conferma del valore della giocatrice e certifica la bontà della scelta della Scotti, da sempre attenta alla valorizzazione dei migliori talenti del panorama cestistico italiano.
La giocatrice si aggregherà al gruppo azzurro guidato da coach Michele Dall'Ora per i prossimi raduni e i successivi impegni ufficiali della selezione Under 18. A lei vanno i più grandi complimenti e il caloroso "in bocca al lupo" da parte di tutta la grande famiglia biancorossa.
Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa
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