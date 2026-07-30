Aggredita una persona nel sottopasso della stazione a Pontedera

Una persona è stata aggredita alla stazione di Pontedera nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 luglio. Non sono chiari i motivi dell'aggressione, secondo una prima ricostruzione pare che tutto sia nato da un banale urto mentre due persone stavano scendendo le scale. Uno dei due ha colpito l'altro ferendolo e facendogli perdere molto sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 oltre ai carabinieri e alla polfer.

L'aggressore subito dopo i colpi è salito di nuovo sul treno da cui era sceso, che è partito in direzione Firenze. Stando a quanto arriva da Pontedera si tratterebbe di un giovane di origini nordafricane. La polizia è sulle sue tracce.

Il caso ha scatenato l'ira di Futuro Nazionale Pontedera, che ha scritto: Non possiamo continuare ad assistere a episodi di violenza in un'area frequentata ogni giorno da studenti, lavoratori e famiglie. I cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri e non di vivere con il timore che un gesto banale possa trasformarsi in un'aggressione. Da tempo chiediamo maggiore attenzione per la zona della stazione e delle aree limitrofe. Oggi ci chiediamo: quanti altri episodi dovranno verificarsi prima che la sicurezza diventi una vera priorità? Chiediamo un immediato rafforzamento dei controlli, una presenza costante delle forze dell'ordine e un piano concreto per restituire decoro, legalità e sicurezza a una delle principali porte d'accesso della nostra città".

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