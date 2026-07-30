Anche Montopoli piange Edoardo Varvarito, il 17enne morto in un incidente a Bagno a Ripoli

Anche Montopoli piange la morte di Edoardo Varvarito, il ragazzo di 17 anni deceduto lunedì mattina a Firenze in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. I funerali si sono svolti nella chiesa del Corpus Domini al Bandino, a Firenze.

Edoardo era nato e cresciuto tra Bagno a Ripoli e Firenze, dove giocava anche a basket, ma aveva un legame con Montopoli Valdarno, terra d’origine della madre Elisa Pasqualetti. La famiglia materna è infatti conosciuta nella comunità montopolese: la madre è figlia di Sergio Pasqualetti, storico comandante della polizia municipale e responsabile della Fanfara dei Bersaglieri di Montopoli.

La sindaca Linda Vanni ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia: "A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Montopoli ci stringiamo con affetto alla famiglia Pasqualetti per la dolorosa scomparsa del giovane Edoardo. Vi siamo vicini con tutto il cuore".

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