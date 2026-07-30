Anche Montopoli piange Edoardo Varvarito, il 17enne morto in un incidente a Bagno a Ripoli

Cronaca Montopoli in Val d'Arno
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La madre Elisa Pasqualetti, figlia dell'ex comandante della polizia locale, era originaria di Montopoli. Il cordoglio della sindaca Vanni

Anche Montopoli piange la morte di Edoardo Varvarito, il ragazzo di 17 anni deceduto lunedì mattina a Firenze in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. I funerali si sono svolti nella chiesa del Corpus Domini al Bandino, a Firenze.

Edoardo era nato e cresciuto tra Bagno a Ripoli e Firenze, dove giocava anche a basket, ma aveva un legame con Montopoli Valdarno, terra d’origine della madre Elisa Pasqualetti. La famiglia materna è infatti conosciuta nella comunità montopolese: la madre è figlia di Sergio Pasqualetti, storico comandante della polizia municipale e responsabile della Fanfara dei Bersaglieri di Montopoli.

La sindaca Linda Vanni ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia: "A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Montopoli ci stringiamo con affetto alla famiglia Pasqualetti per la dolorosa scomparsa del giovane Edoardo. Vi siamo vicini con tutto il cuore".

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