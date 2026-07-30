Bilancio in salute a Santa Croce sull’Arno: approvata salvaguardia di luglio con oltre 1,6 milioni di avanzo applicato

Il consiglio comunale del 29 luglio 2026 ha approvato la manovra di verifica della salvaguardia degli equilibri (il "tagliando di controllo" di metà anno sul bilancio del comune, ove per legge, entro il 31 luglio di ogni anno, l'amministrazione deve verificare che le entrate reali siano sufficienti a coprire tutte le spese previste) e l'assestamento generale del bilancio di previsione 2026/2028 (l’aggiornamento e l'adeguamento pratico del bilancio), sbloccando risorse fondamentali per il territorio.

Il sindaco Roberto Giannoni dichiara: "I numeri approvati in Consiglio dimostrano la grande solidità finanziaria del nostro Comune. Non solo manteniamo i conti in perfetto ordine, ma grazie a questa variazione riusciamo a liberare oltre 1,6 milioni di euro da reinvestire subito nella vita quotidiana dei cittadini - proseguendo - voglio sottolineare che l’ente non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti a cui deve far fronte, contrariamente a come invece avevamo trovato il comune quando ci siamo insediati”.

Il primo cittadino ha poi concluso: "Diamo risposte concrete sulla sicurezza delle nostre scuole, sulla manutenzione delle strade e investiamo sul futuro economico e culturale di Santa Croce con il forte stanziamento sul Museo della Conceria. Un risultato frutto del lavoro fatto dagli uffici comunali e dalla scrupolosa attenzione alla finanza pubblica da parte dell’assessore al bilancio, il dott. Rusconi, che ringrazio dell’impegno profuso".

La manovra applica una quota consistente dell'avanzo di amministrazione 2025, per un totale complessivo di 1.630.884,47 euro.

I numeri della manovra, frutto della ripartizione dell’avanzo 2025, applicato con la salvaguardia hanno previsto una parte delle risorse accantonata a tutela degli equilibri dell'ente che ammonta a 396.955,00 euro, una quota di 380.023,21 euro vincolata, destinata per legge a capitoli specifici, 102.000,00 euro per manutenzione ordinaria per opere di urbanizzazione e di 751.906,26 euro investiti direttamente sul territorio.

Le risorse sono state strategicamente ripartite tra la copertura degli accantonamenti obbligatori (come i rinnovi contrattuali del personale) e un fitto elenco di investimenti per manutenzioni scolastiche, sicurezza stradale, viabilità e decoro urbano.

Tra le opere principali nella parte degli investimenti, per la cultura e il rilancio del territorio spicca il finanziamento da 400.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione del Museo della Conceria, fiore all'occhiello dell'identità cittadina e progetto di punta dell’amministrazione del sindaco Roberto Giannoni.

Ulteriori investimenti per restituire concretamente gli impegni presi dall’amministrazione con la cittadinanza riguardano la manutenzione straordinaria delle scuole per 151.561,49 euro. Tra questi, 83.589,97 euro per la manutenzione delle materne, 36.788,52 euro per l'adeguamento del refettorio delle scuole Carducci alla normativa antincendio, 16.192,00 euro per le primarie, 14.990,00 euro di manutenzioni generali e 6.050,00 euro per le medie. A questi si aggiungono 12.000,00 euro per l'acquisto di nuovi arredi scolastici.

Investimenti anche sul fronte sicurezza, con l’impiego di 18.000,00 euro per l’acquisto di mezzi per la polizia locale.

Altri investimenti riguardano 90 mila euro per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici comunali, 30 mila euro destinati ad interventi di natura straordinaria a impianti di pubblica illuminazione.

Infine, l'ente destina 50 mila euro all'acquisto di nuovi automezzi strumentali per il cantiere comunale, rinnovando la flotta di veicoli operativi (come furgoni, piccoli camion o mezzi per gli operai del comune) e consentendo così di intervenire più velocemente e in sicurezza sulle manutenzioni quotidiane del paese. L'acquisto è interamente finanziato attraverso la devoluzione di un mutuo a suo tempo contratto e non utilizzato: un'operazione virtuosa che permette di rinnovare i mezzi degli operai comunali per le manutenzioni quotidiane del territorio.

L'assestamento di bilancio è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza; hanno espresso voto contrario i gruppi del centrosinistra e il consigliere Oliveri

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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