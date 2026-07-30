Caccia, dal 3 agosto a Castelfiorentino si possono ritirare i tesserini

Caccia, a partire da lunedì 3 agosto sarà possibile ritirare il tesserino venatorio per la stagione 2026/2027. I tesserini venatori si ritirano senza appuntamento presso l'URP - ingresso Ufficio Demografico Piazza del Popolo civico n. 2, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

Per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; Ricevuta di riconsegna del tesserino o tesserino venatorio della passata stagione.

Da alcuni anni, è inoltre possibile optare per il tesserino elettronico scaricando l’apposita APP “TosCaccia”, messa a disposizione dalla Regione Toscana per superare gradualmente il tesserino venatorio cartaceo.

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente su tutti i telefoni cellulari compatibili e consente di registrare, analogamente al tesserino cartaceo, la giornata di caccia, l'ambito di caccia frequentato e i prelievi effettuati. L’utilizzo da parte dei cacciatori Toscani della App TosCaccia è facoltativo e non obbligatorio, tranne in alcuni casi in cui deve essere obbligatoriamente utilizzata.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/caccia

Contatti: URP - Piazza del Popolo n. 2 - Tel. 0571 686341

email: urp@comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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