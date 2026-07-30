Firenze nella morsa del caldo, confermato il codice rosso: domani percepiti 40 gradi

Cronaca Firenze
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Palazzo Vecchio annuncia la massima allerta per il 31 luglio. Possibile estensione del livello di emergenza anche all’1 agosto

Si intensifica l’ondata di caldo su Firenze, dove per domani, 31 luglio, è stato confermato il codice rosso per il rischio legato alle alte temperature. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, oggi è invece previsto il codice arancione, mentre la massima allerta potrebbe essere estesa anche alla giornata dell’1 agosto.

Per domani sono previste temperature percepite fino a 40 gradi, con condizioni particolarmente critiche soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella giornata di ieri il picco è stato registrato dalla stazione meteorologica Firenze-Orto Botanico, dove alle 15:30 sono stati raggiunti 39,5 gradi. La stessa centralina ha rilevato anche una temperatura minima notturna elevata: alle 5:30 di questa mattina il valore non è sceso sotto i 23,4 gradi.

L’ondata di calore prosegue quindi sulla città, con le autorità che raccomandano particolare attenzione per anziani, persone fragili e soggetti maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature.

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