Firenze nella morsa del caldo, confermato il codice rosso: domani percepiti 40 gradi

Si intensifica l’ondata di caldo su Firenze, dove per domani, 31 luglio, è stato confermato il codice rosso per il rischio legato alle alte temperature. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, oggi è invece previsto il codice arancione, mentre la massima allerta potrebbe essere estesa anche alla giornata dell’1 agosto.

Per domani sono previste temperature percepite fino a 40 gradi, con condizioni particolarmente critiche soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella giornata di ieri il picco è stato registrato dalla stazione meteorologica Firenze-Orto Botanico, dove alle 15:30 sono stati raggiunti 39,5 gradi. La stessa centralina ha rilevato anche una temperatura minima notturna elevata: alle 5:30 di questa mattina il valore non è sceso sotto i 23,4 gradi.

L’ondata di calore prosegue quindi sulla città, con le autorità che raccomandano particolare attenzione per anziani, persone fragili e soggetti maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature.

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