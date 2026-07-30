Calici di Stelle Divinboccaccio: non solo vino, ma un viaggio tra le eccellenze tipiche del territorio

​A fianco dei migliori viticoltori locali, ci saranno i prodotti autosctoni del comprensorio: dalla rinomata cipolla all’olio extravergine d'oliva, fino ai pani e focacce di grani antichi.

​L’atteso appuntamento con Calici di Stelle Divinboccaccio torna a far brillare tre serate nel cuore del castello di Certaldo, confermandosi molto più di una semplice degustazione enologica. L'evento si propone come una vera e propria celebrazione della cultura enogastronomica locale, mettendo in mostra l'anima più autentica del nostro territorio.

​A fare da corollario ai calici dei viticoltori d'eccellenza, non potevano infatti mancare i custodi dei sapori di una volta: i prodotti tipici del comprensorio. Un percorso del gusto integrato che vedrà in prima linea la cipolla locale, celebre per la sua dolcezza, l’olio extravergine d’oliva, oro verde della nostra terra, e i pani realizzati con farine di grani antichi, frutto di una filiera corta che recupera e valorizza tradizioni e biodiversità.

​"Calici di Stelle non è solo l'occasione ideale per brindare sotto il cielo estivo, ma rappresenta una vetrina fondamentale per valorizzare il lavoro dei nostri produttori, sottolinea la Presidente Elisabetta Bardi dell'associazione Terra di Valdelsa. "Il vino racconta il territorio, ma si esalta al meglio quando incontra i frutti della nostra terra: l'olio, il pane di una volta e le nostre tipicità orticole sono la cornice naturale dei nostri grandi vini."

​La manifestazione offrirà a turisti, appassionati e curiosi la possibilità di effettuare degustazioni guidate, abbinamenti gastronomici e incontri diretti con i produttori, per scoprire i segreti della lavorazione dei grani antichi e la passione che si cela dietro ogni bottiglia e ogni goccia d'olio.

​L'appuntamento è aperto a tutti gli amanti del buon cibo e del buon bere che desiderano vivere un'esperienza sensoriale completa, immersi nella suggestiva cornice del DIVINBOCCACCIO

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate