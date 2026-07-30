Camion in fiamme sull'A12 tra Toscana e Liguria

I vigili del fuoco di Massa-Carrara sono intervenuti questa mattina (30 luglio) in autostrada A12 direzione Nord, presso lo svincolo di Sarzana, per un incendio che ha coinvolto un camion che trasportava un blocco di marmo.
L'autostrada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso, per poi essere riaperta.
Coinvolta anche una porzione di sterpaglie a fianco dell'autostrada. Sul posto anche una squadra del comando di La Spezia. Non si segnalano persone coinvolte.
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