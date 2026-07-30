Camminando il Montalbano, le iniziative di agosto

Anche ad agosto tanti appuntamenti per gli amanti delle escursioni sui sentieri di Lamporecchio e il Montalbano con le iniziative di Camminando il Montalbano, ormai diventate un appuntamento tradizionale per scoprire e vivere la bellezza e la storia del nostro territorio nella tranquillità della natura. Le escursioni, organizzate dal Comune di Lamporecchio e l’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio, continuano con appuntamenti in gruppi di massimo 30 persone con prenotazione. Le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro.

Sabato 1 agosto – YOGA IN NATURA - Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso l’Area Verde “La Fraschetta”, a San Baronto (Lamporecchio) sarà possibile partecipa ad una lezione di yoga immersa nella natura del Montalbano. La partecipazione è gratuita

Sabato 8 agosto - DA PORCIANO AL SASSO DI PIETRA – Una passeggiata adatta a trascorrere una mattinata immersi nella natura, lungo un piacevole percorso che da Porciano conduce al suggestivo Sasso di Pietra, tra boschi e panorami caratteristici. Il punto di ritrovo è al bar-alimentari a Porciano in Via Porcianese, 4, 51035 Porciano PT, alle ore 8.30.

Venerdì 14 agosto - PANORAMI E COLORI CON LEZIONE DI YOGA - Passeggiata con visita alla chiesa e alla cripta romanica di San Baronto. Dopo una visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la nostra guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici della nostra collina. La camminata si concluderà con una lezione di yoga presso l’area verde “La Fraschetta”. La partenza è alle ore 8.30 alla Chiesa di San Baronto

Giovedì 20 agosto - PERCORSI MEDIEVALI - CAMMINATA LARCIANO CASTELLO - La passeggiata ha inizio dalla zona dei Centocampi tra Lamporecchio e Larciano per poi incamminarsi verso il borgo medievale di Larciano Castello, fortificazione utilizzata dai pistoiesi nel medioevo come torre di avvistamento, per poi ridiscendere da via Ciri con un percorso ad anello al punto di partenza. La partenza è dal parcheggio Piscine Intercomunali Larciano-Lamporecchio, alle ore 8.30.

Sabato 29 agosto - I MULINI DI VALLEBUIA- Il percorso si sviluppa tra boschi, sentieri ombreggiati e il torrente Vincio, attraversando la caratteristica Vallebuia, dove si incontrano i resti di cinque antichi mulini ad acqua risalenti tra il XVI e il XVIII secolo, testimonianza della storia rurale del territorio. Il punto di ritrovo è al parcheggio di Anchiano alle 8.30 della mattina.

Per partecipare alle visite guidate è necessario PRENOTARE ai seguenti contatti:

Ufficio turistico di San Baronto 0573 766472

Email a turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Le prenotazioni si chiudono il giorno prima della passeggiata o al raggiungimento del numero massimo e sono valide solo dopo la conferma

Fonte: Ufficio Stampa

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