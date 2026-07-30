Cavallo cade in un torrente, spettacolare salvataggio in Mugello

Un cavallo è caduto ed è finito nel letto di un torrente. È successo in via San Clemente a Scarperia, per motivi da chiarire l'animale è precipitato nel Levisione poco prima delle 9 di oggi, giovedì 30 luglio.
I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti con la squadra di terra e con l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, hanno posizionato delle fasce e delle corde per imbragare il quadrupede, che è stato poi collegato al gancio baricentrico dell’elicottero ed è stato trasportato dal torrente al vicino campo.
Nel frattempo è stato rintracciato un veterinario che è giunto sul posto per le cure dell’animale.
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