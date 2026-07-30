Cavallo cade in un torrente, spettacolare salvataggio in Mugello

Un cavallo è caduto ed è finito nel letto di un torrente. È successo in via San Clemente a Scarperia, per motivi da chiarire l'animale è precipitato nel Levisione poco prima delle 9 di oggi, giovedì 30 luglio.

I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti con la squadra di terra e con l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, hanno posizionato delle fasce e delle corde per imbragare il quadrupede, che è stato poi collegato al gancio baricentrico dell’elicottero ed è stato trasportato dal torrente al vicino campo.

Nel frattempo è stato rintracciato un veterinario che è giunto sul posto per le cure dell’animale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gonews.it (@gonews_it_)

Notizie correlate