Consiglio comunale a Certaldo: approvate variazioni di bilancio e agevolazioni Taric

Si è riunito lo scorso 22 luglio, in seduta straordinaria in via telematica, il Consiglio comunale di Certaldo.

Tra i principali provvedimenti approvati figurano due variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028, i criteri per l'assegnazione delle agevolazioni sociali sulla Taric e il rinvio della discussione dell'interrogazione relativa al Parco di Canonica.

Via libera ai criteri per l'assegnazione delle agevolazioni sociali Taric 2026, confermando il sostegno alle famiglie in maggiore difficoltà economica. Le riduzioni della quota variabile della tariffa saranno riconosciute in base all'Isee:

- Fino a € 5.000,00: 100% dell'importo residuo dovuto (dopo l'eventuale Bonus Sociale Rifiuti nazionale)

- Da € 5.000,01 a € 9.796,00: 33,33% dell'importo residuo dovuto (dopo l'eventuale Bonus Sociale Rifiuti nazionale)

- Da € 9.796,01 a € 15.000,00: 30% dell'importo residuo dovuto (dopo l'eventuale Bonus Sociale Rifiuti nazionale)

Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre 2026.

Il Consiglio comunale ha ratificato la variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale per consentire l'impiego del finanziamento di quasi 50.000 euro concesso dalla Regione Toscana per l'acquisto di un dispositivo tecnologico destinato al controllo del territorio e per la formazione del personale incaricato del suo utilizzo. Come illustrato dall'assessore al Bilancio Francesco Betti, il provvedimento si è reso necessario per rispettare le tempistiche previste dal bando regionale ed evitare la perdita del contributo assegnato al Comune.

L'assemblea ha inoltre approvato una seconda variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, finalizzata ad aggiornare gli stanziamenti per il servizio di pulizia degli immobili comunali a seguito dell'adesione al nuovo contratto provinciale e ad adeguare alcuni capitoli di spesa. Le maggiori spese sono state coperte attraverso economie sugli interessi passivi e maggiori entrate, senza incidere sugli equilibri di bilancio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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