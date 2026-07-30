Controlli all'aeroporto di Firenze, sequestrati oltre 800mila euro non dichiarati e beni di lusso

Crescono i controlli all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze dopo il forte aumento del traffico passeggeri registrato nei primi sei mesi del 2026. Il dispositivo congiunto di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e Guardia di Finanza ha portato a numerosi interventi contro illeciti valutari, traffico di droga e contrabbando.

Sul fronte valutario sono state contestate 45 violazioni, con il rinvenimento di somme superiori agli 800mila euro. Le operazioni hanno portato a un sequestro di 900 euro e all’applicazione di sanzioni amministrative per circa 75mila euro. I controlli hanno riguardato anche passeggeri che movimentavano denaro contante sotto la soglia obbligatoria di dichiarazione, per un totale di oltre 1,6 milioni di euro, al fine di individuare eventuali collegamenti con fenomeni di riciclaggio o finanziamento illecito.

L’attività di vigilanza, svolta anche con il supporto delle unità cinofile, ha consentito inoltre il sequestro di diverse sostanze stupefacenti: due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria e 28 sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

Rilevanti anche i risultati nel contrasto al contrabbando: sono stati sequestrati 170 articoli tra orologi, gioielli e capi di abbigliamento di lusso, per un valore complessivo superiore ai 125mila euro, con diritti doganali evasi per oltre 30mila euro.

L’attività di controllo proseguirà attraverso il coordinamento tra ADM e Guardia di Finanza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza economico-finanziaria dello scalo fiorentino e contrastare i traffici illeciti transfrontalieri.

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