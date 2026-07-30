Da Empoli a Lipari, il viaggio della libertà di Jaures Busoni: la memoria di un antifascista empolese torna alla luce nelle Eolie

Ci sono storie che appartengono a un territorio, ma che allo stesso tempo superano ogni confine geografico. È il caso di Jaures Busoni, antifascista empolese che durante il regime fascista visse l’esperienza del confino politico a Lipari, diventando testimone di una delle pagine più significative della storia italiana del Novecento.

A riportare questa vicenda all’attenzione del pubblico è il giornalista e ricercatore empolese Alessio Cioni, autore dell’approfondimento “Da Empoli a Lipari: il viaggio della libertà di Jaures Busoni”, pubblicato su Il Giornale di Lipari, quotidiano online delle Isole Eolie.

L’articolo nasce da un percorso di ricerca dedicato alla riscoperta delle figure del confino politico a Lipari e, in particolare, al rapporto tra l’isola siciliana e gli uomini che, partiti da diverse città italiane, furono privati della libertà a causa delle proprie idee politiche e della loro opposizione al fascismo.

La vicenda di Jaures Busoni rappresenta un filo storico che unisce Empoli e Lipari, due comunità lontane geograficamente ma profondamente legate dalla memoria. Empolese, protagonista della vita politica e sociale del territorio, Busoni fu perseguitato dal regime fascista e inviato al confino, dove entrò in contatto con alcuni dei principali protagonisti dell’antifascismo italiano.

«Riscoprire la storia di Jaures Busoni significa restituire alla comunità empolese una pagina importante della propria identità – spiega Alessio Cioni – e comprendere come la memoria della libertà non appartenga soltanto ai luoghi dove gli eventi sono accaduti, ma anche alle generazioni che hanno il compito di conservarla e raccontarla».

L’approfondimento pubblicato su Il Giornale di Lipari rappresenta il primo passo di un progetto più ampio: Alessio Cioni sta infatti lavorando alla realizzazione di uno studio dedicato a Jaures Busoni, al confino politico e al rapporto tra Empoli e Lipari, con l’obiettivo di raccogliere documenti, testimonianze e materiali storici per valorizzare una vicenda ancora poco conosciuta.

L’articolo completo “Da Empoli a Lipari: il viaggio della libertà di Jaures Busoni” è disponibile su Il Giornale di Lipari al seguente link:

https://www.giornaledilipari.it/da-empoli-a-lipari-il-viaggio-della-liberta-di-jaures-busoni/

Fonte: Ufficio Stampa

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