Empoli da Guinness, accolto dal sindaco il 'recordman' delle collane Gabriele Bergamasco

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Dodici collane allacciate in un minuto è il primato certificato del giovane empolese

Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alla Cultura Matteo Bensi hanno accolto Gabriele Bergamasco, autore del record mondiale per il maggior numero di collane allacciate al collo di persone diverse (ben 12) nell'arco di un minuto. Il traguardo è stato certificato ufficialmente quest'anno dal Guinness World Records anche se l'impresa è avvenuta il 20 luglio 2025 al Parco di Serravalle. Assieme a Bergamasco erano presenti Alessandro Goffetti Salvatore Di Giacomo, soci della azienda Plk World dedita a prodotti urban tra cui anche collanine.

Gli amministratori hanno dialogato con i tre giovani empolesi, i quali hanno portato in municipio l'attestato da Guinness.

"È un orgoglio poter vedere ancora il nome di Empoli nella lista del Guinness dei Primati - ha affermato il sindaco Alessio Mantellassi -, specialmente se a compiere l'impresa sono dei giovani di zona che hanno anche un'impresa ben avviata e una visione del futuro ben radicata su solidi valori. Congratulazioni ancora a Gabriele, Alessandro e Salvatore e i migliori auguri per il loro successo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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