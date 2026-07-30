Empoli Granaiolo per un altro raddoppio: "Nessuna richiesta accolta, anni di assemblee inutili"

Il Comitato Empoli Granaiolo per un altro raddoppio torna ad attaccare il progetto del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo dopo la riunione della Consulta di partecipazione dedicata al monitoraggio dei lavori. In una nota il Comitato sostiene che dall'incontro siano emerse "poche novità", denuncia anni di confronti o assemblee ritenute "inutili perdite di tempo", con proposte rimaste inascoltate, "Niente, ribadiamo niente di quello che abbiamo proposto è stato preso in seria considerazione", eccetto il passaggio per arrivare alla stazione ferroviaria di Granaiolo.

La nota del Comitato

Si è tenuta ieri pomeriggio una seduta della (pomposamente intitolata) “Consulta di partecipazione per il monitoraggio dei lavori di raddoppio ferroviario della linea Empoli-Granaiolo”. Molti componenti sono intervenuti, rilevando problemi, chiedendo chiarimenti e soluzioni per gli innumerevoli problemi che l’infrastruttura, come diciamo da 4 anni, creerà ai residenti che abitano nel percorso della linea. Inevitabile che insieme a nuovi problemi da risolvere, (e quanti ne sorgeranno durane l’esecuzione dei lavori?), siano sempre richiamati quelli non risolti o tralasciati e archiviati nel dimenticatoio. Purtroppo non c’è molto da dire e tutto si sarebbe svolto noiosamente senza sostanziali novità, sennonché, l’ineffabile sempre meritoriamente presente, Ing. Rocca, responsabile dell’opera, ha pensato bene di dire le cose come stanno, spalleggiato da un Sindaco di Empoli che non ha mai brillato, a nostro avviso, nel prendere le parti dei Cittadini che dovrebbe rappresentare (al di là di plubblicitatissime riunioni rivelatisi inutili perdite di tempo). Bene il suddetto Ingegnere, in risposta ad un documento presentato da un componente la Consulta e del Comitato “Empoli Granaiolo per un altro raddoppio”, nel quale si ripercorreva le varie richieste che negli anni hanno avuto risposte negative, chiedendo maggior trasparenza e un rapporto più profiquo fra Amministrazione Comunale e Cittadini, molto pacatamente, ha dichiarato che forse questi anni passati ha fare innumerevoli riunioni, non sono serviti a niente, il caro Sindaco ci ha poi catechizzato con il mantra del si fa quello che è possibile, etc. Il re è nudo. Mai osservazione fu più azzeccata. Soltanto che questo dovrebbero rivolgerlo a se stessi. In questi lunghi anni, passati inutilmente(appunto), niente, ribadiamo niente di quello che abbiamo proposto è stato preso in seria considerazione, unica eccezione (che chiediamo da ben prima che si parlasse di raddoppio), il passaggio per arrivare alla stazione ferroviaria di Granaiolo in terreno di FF.SS. invece che dalla 429 con rischio di investimenti di pedoni, come si può evincere dal fatto che molti dei parapedonali messi a delimitare l’area pedonale sono state più divelti da veicoli di passaggio. Fortunatamente nessun pedone passava in quei momenti. Certamente ci replicheranno di terzo sottopasso, di nuovo parcheggio e di altri fantomatici progetti per impedire che ci crolli addosso la collina verso Montrappoli. Ci dovremmo accontentare?

Comitato Empoli Granaiolo per un altro raddoppio

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