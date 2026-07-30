Evade due volte i domiciliari in poche ore, arrestato nel Lucchese

Un uomo è stato arrestato dopo essere evaso due volte dagli arresti domiciliari nel giro di poche ore nel territorio della Garfagnana. L'intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Fornaci di Barga e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana.

La prima violazione è stata accertata nella notte del 29 luglio, quando i militari hanno sorpreso due cittadini marocchini, entrambi sottoposti ai domiciliari, all'interno di un negozio di kebab a Fornaci di Barga. Per entrambi è scattata una denuncia in stato di libertà, seguita dal riaccompagnamento nell'abitazione di Gallicano, dove stavano scontando la misura.

Nel pomeriggio della stessa giornata, però, uno dei due è stato nuovamente trovato fuori dalla propria abitazione, questa volta nel comune di Coreglia Antelminelli. Considerata la reiterazione del reato, i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di evasione. L'uomo sarà giudicato con rito direttissimo.

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