Festa de L'Unità a Fucecchio, ospite il senatore Francesco Boccia

Continua la programmazione della Festa de L'Unità 2026 a Fucecchio. Per la serata di stasera, giovedì 30 luglio, con inizio fissato alle ore 21.30 presso l'area del palazzetto, è in programma l'intervista al Senatore Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato della Repubblica a cura del direttore di gonews.it Giovanni Mennillo.

Il dibattito verterà sul tema "Verso le Elezioni Politiche 2027", offrendo un'occasione di analisi sugli scenari politici nazionali, le prospettive dell'opposizione e le principali sfide economiche e sociali in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo anno.

L'iniziativa è organizzata dal Partito Democratico di Fucecchio, assieme ai Giovani Democratici e al coordinamento delle Democratiche di Fucecchio. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

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