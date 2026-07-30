Fiorentino morto dopo un fermo di polizia a Barcellona, la Procura apre un fascicolo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze deceduto a Barcellona dopo essere stato fermato dalla polizia spagnola il 29 maggio scorso. L'iniziativa arriva dopo l'esposto presentato dalla famiglia, che chiede di fare piena luce sulle circostanze del decesso.

Secondo la ricostruzione riportata da La Nazione, il giovane si trovava in evidente stato di agitazione all'interno di un negozio quando è stato bloccato dagli agenti e dai sanitari. Dopo essere stato immobilizzato e sottoposto a sedazione, avrebbe avuto un arresto cardiaco. Ricoverato in ospedale in coma, è morto tre giorni dopo.

I medici dell'ospedale di Barcellona avrebbero rilevato nel sangue tracce di metanfetamina, ipotizzando un'overdose, mentre la causa del decesso sarebbe stata indicata come "cedimento multiorgani". La famiglia, tuttavia, solleva dubbi su alcuni segni riscontrati ai polsi e alla schiena del giovane e attende gli esiti delle autopsie eseguite sia in Spagna sia a Firenze.

Il legale dei familiari ha spiegato che durante l'intervento sarebbe stato effettuato un "contenimento farmacologico" con la somministrazione di un calmante, prima dell'arresto cardiaco che ha reso necessaria la rianimazione.

I funerali di Samuele Spinelli si sono svolti a Firenze due giorni fa, mentre le indagini dovranno chiarire le cause della morte e l'eventuale ruolo delle procedure adottate durante il fermo.

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