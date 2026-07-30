Fioretto d'oro ai mondiali: ci sono le toscane Cristino e Batini

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Martina Batini (foto Bizzi Team)

L'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026. Esulta anche Pisa, perché tra le medagliate c'è la pisana Martina Batini. Ma non solo: c'è pure Anna Cristino, piemontese di nascita ma lucchese di adozione.

Batini e Cristino, assieme a Martina Favaretto e Arianna Errigo, hanno battuto in finale gli Usa per 45-29. Anche il tecnico Simone Vanni è di Pisa, così come Alessandro Puccini e Luca Trotta che fanno parte della spedizione.

"Una gioia ancora più grande per la nostra Toscana, rappresentata da Anna Cristino e Martina Batini, due straordinarie atlete" scrive Eugenio Giani sui social.

 

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