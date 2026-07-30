Il Comune di Fucecchio cede gratuitamente arredi dismessi alle associazioni del territorio

Il Comune di Fucecchio ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione gratuita di arredi da ufficio ancora in buono stato
Il Comune di Fucecchio ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione gratuita di arredi da ufficio non più rispondenti alle esigenze operative dell'Ente, ma ancora in buono stato e idonei a un eventuale riutilizzo.
L'iniziativa è rivolta alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale operanti sul territorio comunale e iscritte all'Albo comunale delle associazioni, la cui attività sia caratterizzata da finalità di pubblica utilità. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di favorire il riutilizzo dei beni, sostenendo al tempo stesso le realtà associative che svolgono un'importante funzione sociale a beneficio della comunità.
Gli arredi disponibili sono:
- 60 poltroncine in metallo imbottite;
- 30 poltrone operative da scrivania con ruote;
- 36 sedie ospite in metallo imbottite.
Le associazioni interessate potranno presentare domanda entro martedì 4 agosto 2026, utilizzando l'apposito modello allegato all'avviso e allegando la copia di un documento d'identità del legale rappresentante.
Le richieste potranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo (in questo caso il martedì dalle 9 alle 13), al piano terra del palazzo comunale.
Nell'oggetto della domanda dovrà essere riportata la dicitura: "RICHIESTA, A TITOLO DI CESSIONE GRATUITA, DI ARREDI COMUNALI DISMESSI". L'avviso completo, con il modulo di domanda e tutte le informazioni sulle modalità di assegnazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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