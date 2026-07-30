Incontro estivo all'Rsa Meacci, partecipa il Rotary Santa Croce

Il Club Rotary S. Croce Comprensorio del Cuoio, ha partecipato Martedì 21 Luglio alla Casa di Riposo G. Meacci, istituzione storica del territorio da sempre fiore all' occhiello dei Santacrocesi, al tradizionale Incontro Estivo che si svolge la sera nel giardino della Residenza.

Sono ospiti della RSA i parenti degli ospiti ricoverati, le associazioni del territorio, l'Amm.ne Comunale, personalità locali, sostenitori, autorità ecclesiastiche.

Quest' anno gli ospiti della Residenza sono stati festeggiati in una serata allietata dalla Corale di S. Croce, dall' ottima cucina preparata sia dalle cuoche e cuochi della residenza che dai bravissimi volontari dell'associazione A.N.C. con la loro grigliata di carne.

Il nostro Club partecipa a tutti gli eventi annuali che la Casa di Riposo effettua durante l'anno, cercando di apportare la Filosofia Rotariana di servizio al prossimo, in questa occasione la delegazione composta dal Presidente Dott. Fausto Bianchi con alcuni soci, ha fatto dono di apparecchi elettromedicali per il controllo estivo pressorio, come da richiesta pervenutaci.

Ringraziamo il Consiglio della RSA per l'invito e rinnoviamo come Club Rotary la nostra vicinanza e collaborazione nei rapporti con questa istituzione.

Fonte: Ufficio Stampa

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