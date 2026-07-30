Incontro estivo all'Rsa Meacci, partecipa il Rotary Santa Croce

Attualità Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Club Rotary S. Croce Comprensorio del Cuoio, ha partecipato Martedì 21 Luglio alla Casa di Riposo G. Meacci, istituzione storica del territorio da sempre fiore all' occhiello dei Santacrocesi, al tradizionale Incontro Estivo che si svolge la sera nel giardino della Residenza.

Sono ospiti della RSA i parenti degli ospiti ricoverati, le associazioni del territorio, l'Amm.ne Comunale, personalità locali, sostenitori, autorità ecclesiastiche.

Quest' anno gli ospiti della Residenza sono stati festeggiati in una serata allietata dalla Corale di S. Croce, dall' ottima cucina preparata sia dalle cuoche e cuochi della residenza che dai bravissimi volontari dell'associazione A.N.C. con la loro grigliata di carne.

Il nostro Club partecipa a tutti gli eventi annuali che la Casa di Riposo effettua durante l'anno, cercando di apportare la Filosofia Rotariana di servizio al prossimo, in questa occasione la delegazione composta dal Presidente Dott. Fausto Bianchi con alcuni soci, ha fatto dono di apparecchi elettromedicali per il controllo estivo pressorio, come da richiesta pervenutaci.

Ringraziamo il Consiglio della RSA per l'invito e rinnoviamo come Club Rotary la nostra vicinanza e collaborazione nei rapporti con questa istituzione.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Attualità
30 Luglio 2026

Bilancio in salute a Santa Croce sull’Arno: approvata salvaguardia di luglio con oltre 1,6 milioni di avanzo applicato

Il consiglio comunale del 29 luglio 2026 ha approvato la manovra di verifica della salvaguardia degli equilibri (il "tagliando di controllo" di metà anno sul bilancio del comune, ove per [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
30 Luglio 2026

Agrivoltaico, il sindaco Giannoni incontra i residenti in via del Castellare

"Questa mattina insieme all’assessore all’ambiente Sonia Boldrini ho incontrato una delegazione di cittadini residenti in via del Castellare giustamente preoccupati per un progetto di agrivoltaico che potrebbe essere realizzato nella [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
28 Luglio 2026

Masoni S.p.A.-LVMH Métiers d’Art investe in Hashtag: nuova alleanza nel distretto conciario toscano

Per Masoni S.p.A.-LVMH Métiers d’Art, dopo l’acquisizione di una percentuale di quote di Ulivieri & Nardi, storica conceria leader nella trasformazione di pelli dal grezzo al wet blue, arriva ora [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina