La Notte Bianca dei DJ fa ballare Santa Maria a Monte: successo oltre ogni aspettativa

Martedì 28 luglio Santa Maria a Monte è stata invasa da DJ provenienti da tutta Italia e il borgo, questa volta, ha ballato davvero.

La seconda edizione della Notte Bianca dei DJ è andata oltre le più rosee aspettative, trovando il proprio unico limite nella disponibilità di parcheggi. Si stima, infatti, che almeno mille persone non siano riuscite a raggiungere il centro storico proprio per la difficoltà di trovare un posto per l’auto.

Stanchi ma felici Massimiliano Bernardini, del Celebrità, e Valentina Novi, della Pro Loco, che hanno fortemente voluto questa edizione e sono riusciti a convincere Alessandro Matteoli, in arte Spazialex DJ, a rimettere in moto la grande famiglia di Digital Jockey e del gruppo “DJ che aiutano DJ”.

Le richieste di partecipazione sono state circa trecento, ma soltanto un centinaio di DJ ha potuto trovare spazio nelle varie postazioni distribuite all’interno del borgo.

Un’altra scommessa è stata quella di rinunciare alla pubblicità tradizionale e ai grandi ospiti di richiamo. Gli ingredienti erano

semplici: la voglia di fare festa, un martedì sera d’estate, e il desiderio di far conoscere un paese ricco di storia e fascino. I DJ hanno così costruito la colonna sonora di un suggestivo percorso sotto le stelle.

Appena arrivati in piazza della Vittoria, il pubblico è stato accolto dal DJ Expo 360°: oltre quindici metri di console, occupati da DJ giunti da ogni parte d’Italia, molti dei quali si sono conosciuti proprio durante quella serata.

Entrando nella piazza principale, animata dagli stand dello street food, sotto il Bar La Rocca e accanto allo Splash si trovava la postazione dei DJ resident, caratterizzata anche dalla presenza di affascinanti console vintage.

A fianco del Comune era invece allestito il palco multimediale della Videodiscoteca, magistralmente diretto da Nuwanda DJ e Franco Pizzo, Dottor Jackhill. Qui Luca B di Radio Emotions ha presentato il proprio brano inedito, mentre Katiuscia Belcari si è esibita dal vivo sulle note di L’Amour Toujours. Intini, Arjuna, Energy e Stocca hanno completato lo spettacolo con la loro “musica da vedere”, unendo mixaggi, immagini e videoclip.

Dietro il Comune si ballava invece con la discoteca della Valdera iDISCOSTORIA, rappresentata da Pierino Vee, Raffalli, Citi, Digo Biafra, Buffa, W. Demi, Corrado Monti, Luz e Perugino.

Scendendo lungo il borgo, il pubblico veniva investito dal sound della

Capitale: dieci ragazzi arrivati da Roma con DJ, animatori, impianto audio e spettacolari bolle di sapone.

Proseguendo, davanti alla Biblioteca, si incontravano i dieci protagonisti di Magnaromagna, con la loro travolgente selezione Italodance.

Alla curva prima della chiesa, immersa tra i mercatini, si trovava invece la postazione con vocalist dello show Nord, Centro e Sud, nata per unire musicalmente diverse zone d’Italia.

Pochi passi più avanti si raggiungeva piazza della Chiesa, dove si ballava al ritmo di musica latina e happy music insieme a Elisa, Randy e Robacoba.

Continuando il percorso, a far tremare i muri del borgo erano gli Happy Monster, arrivati da Torino, Lodi e Capua.

Quasi al termine del giro, la Gelateria si era trasformata nella Eurogala Arena, dove si sono esibiti alcuni dei più seguiti DJ YouTuber italiani, per la gioia dei loro follower arrivati a Santa Maria a Monte per incontrarli e vederli suonare dal vivo.

A quel punto non restava che salire fino alla terrazza della Rocca. Da lassù il panorama era mozzafiato. Mike Klove e Antonio Fenicelli dirigevano l’orchestra Elettroshock, alternando DJ techno e tech house in una delle ambientazioni più suggestive dell’intera manifestazione.

Scendendo nuovamente verso il centro, era possibile ammirare dall’alto uno spettacolo straordinario: persone di tutte le età immerse in un’atmosfera capace di cambiare volto, ritmo e genere musicale in ognuna delle dodici postazioni.

Per una notte Santa Maria a Monte è stata ostaggio della musica e dei DJ, ma sembrava davvero felice di esserlo. Lo ha dimostrato anche il sindaco, che ha visitato e ballato in tutti i corner della manifestazione.

A volte bastano un’idea, una passione comune e la voglia di mettersi in gioco per regalare gioia a un intero territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

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