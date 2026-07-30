La storica Sagra della Patata torna ad accendere l'estate di Santa Maria a Monte

Torna ad accendere l'estate di Santa Maria a Monte la Sagra della Patata Fritta, storico appuntamento giunto alla 53esima edizione organizzato dal Comitato Fiera dell'Assunta con la collaborazione di Confcommercio Pisa e del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte e della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Da mercoledì 19 a sabato 24 agosto sei serate cariche di musica e divertimento animeranno Piazza della Vittoria, per l'attesissima iniziativa che, come da tradizione, vedrà protagonista assoluta la Patata Tosca, prodotto tipico del territorio di Santa Maria a Monte celebrato fin dal 1972 grazie alla festa ideata e portata avanti per oltre mezzo secolo dal Comitato Fiera dell'Assunta.

“Una festa ormai diventata tradizione che prosegue da ben 53 anni, un evento che dimostra la capacità attrattiva del territorio e valorizza un prodotto agricolo tipico come la celebre Patata Tosca a pasta gialla” - dichiara il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande - “Questo è possibile grazie al presidente e di tutti i volontari del Comitato Fiera dell'Assunta che si impegnano non solo nei giorni dell'evento, ma durante tutto l'anno per un evento che richiede grande sforzo organizzativo e di programmazione, ma sentito e voluto dalla cittadinanza. Ringraziamo Confcommercio per la vicinanza dimostrata in occasione di questo e di tanti altri eventi organizzati nel nostro comune”.

“Siamo arrivati alla 53esima edizione grazie allo sforzo e alla dedizione di tutte le persone che fanno parte del gruppo” - le parole del presidente del Comitato Fiera dell'Assunta Maurizio Ferri - “è una vera soddisfazione riuscire a proporre un programma bello e capace di attirare persone anche da fuori regione ed è un orgoglio e un onore costruire qualcosa di importante per il nostro paese”.

“I prodotti tipici sono elemento trainante per il commercio e il turismo e la Sagra della Patata è un evento che, nel corso degli anni, è diventato un vero simbolo di tradizione, cultura e convivialità. Una manifestazione che siamo orgogliosi di supportare, proprio per la sua capacità di valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio sotto molteplici aspetti” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, mentre la referente sindacale di Confcommercio Pisa Elisabetta Pasquinucci evidenza le potenzialità di Santa Maria a Monte “un centro attrattivo dove lavoriamo per organizzare appuntamenti in grado di generare ricadute positive per le attività, come dimostra il successo della Festa Medievale”.

Stand gastronomici aperti tutte le sere a partire dalle ore 20, per poter nel gustare nel cuore del suggestivo borgo a forma di chiocciola le famosissime patate che a partire dalle 17 ogni giorno saranno fritte nel caratteristico “padellone”, oltre ai piatti tipici della cucina toscana.

Non mancheranno musica e show per tutti i gusti (a ingresso libero, tutte le sere alle 21.30): mercoledì 19 agosto debutto con risate assicurate grazie alle irresistibili gag dell'attore e comico Andrea Agresti, in apertura il concerto della Fucker Band e il raduno delle iconiche Vespe Piaggio. Giovedì 20 il concerto di Don Backy con i grandi successi del cantautore, mentre venerdì 21 andrà in scena la musica della Discoteca Concorde per una serata al ritmo dei migliori pezzi anni ’80 e ’90: un viaggio indietro nel tempo che farà rivivere il mito della storica discoteca con dj Ringo in consolle, insieme al raduno di Harley Davidson. Sabato 22 il grande show del Mamamia Tour - Proud To Be con tutta l'energia e la carica dello spettacolo drag queen della celebre discoteca di Torre del Lago. Domenica 23 il concerto a tutto rock della tribute band dei Queen “Killer Queen” con raduno di Ape Piaggio e Ciao. Gran finale lunedì 24 con la grande tombola e spettacolo pirotecnico, anticipata dalla travolgente simpatia del comico Massimo Antichi con uno spettacolo tutto da ridere.

Durante i giorni dell'evento saranno attivi tour guidati itineranti gratuiti che accompagneranno i turisti alla scoperta delle cisterne, delle gallerie sotterranee del borgo e del Polo Museale, con partenza dai locali del Museo Casa Carducci.

Per raggiungere Piazza della Vittoria sarà a disposizione tutte le sere il servizio di bus navetta gratuito dalle ore 19, con partenza dal parcheggio zona stadio di Ponticelli

Fonte: Confcommercio Pisa

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