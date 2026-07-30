Da Regione più di un milione per il nuovo consorzio della Laguna di Orbetello

La Regione Toscana conferma il proprio impegno per la tutela e la gestione della Laguna di Orbetello, assicurando la continuità degli interventi e stanziando nuove risorse per accompagnare l'avvio del nuovo Consorzio del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello.

Con la recente legge regionale n. 12/2026, infatti, è stato confermato l'assetto transitorio già previsto dalla normativa regionale, garantendo la prosecuzione delle attività già in corso e autorizzando una spesa fino a 1 milione e 120 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinata a sostenere la partecipazione della Regione al nuovo Consorzio.

"La Laguna di Orbetello rappresenta uno dei patrimoni ambientali più delicati e preziosi della Toscana – dichiarano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore all'ambiente David Barontini – e la Regione continua a garantire, senza alcuna interruzione, tutte le attività necessarie alla sua tutela. Abbiamo scelto di assicurare continuità gestionale anche durante la fase di avvio del nuovo Consorzio, perché un ecosistema così complesso non può permettersi vuoti amministrativi o rallentamenti negli interventi".

Il nuovo Consorzio nasce in attuazione della legge statale n. 11 del 24 gennaio 2025 che ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, organismo al quale partecipano Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello e Comune di Monte Argentario. Dopo l'approvazione dello statuto da parte della Regione e il successivo via libera ministeriale nel marzo 2026, sono in corso le procedure per il pieno insediamento degli organi consortili. Nel frattempo, la Regione continua a garantire direttamente la gestione del sistema integrato della laguna attraverso l'Accordo sottoscritto con il Comune di Orbetello, in vigore fino al 31 dicembre 2026.

L'attività regionale comprende il funzionamento del sistema di pompaggio per il ricambio delle acque tra mare e laguna, gli impianti di ossigenazione e gli interventi per il contenimento delle biomasse algali attraverso la movimentazione dei sedimenti e la raccolta delle alghe.

Nel complesso, tra il 2024 e il 2026, la Regione Toscana ha destinato circa 4 milioni di euro alla gestione della Laguna di Orbetello: circa 1,2 milioni di euro l'anno per garantire il contratto di servizio, le attività di monitoraggio e vigilanza di ARPAT e gli incarichi tecnico-scientifici collegati, cui si aggiungono 300 mila euro stanziati per il rinnovo degli elettromiscelatori e degli impianti di pompaggio. Un impegno economico significativo che conferma la continuità dell'azione regionale a tutela di uno dei più delicati ecosistemi costieri italiani.

Un ruolo centrale è svolto anche dal Comitato tecnico scientifico, composto da esperti indicati dalla Regione, dal Comune, dalle Università toscane, da ARPAT e dal WWF Italia, che segue costantemente l'evoluzione delle condizioni ambientali della laguna, intensificando la propria attività durante il periodo estivo per monitorare i fenomeni di anossia.

"Con gli investimenti già realizzati, con quelli previsti per il nuovo Consorzio e con il lavoro quotidiano di monitoraggio e gestione stiamo costruendo le condizioni per una governance ancora più solida ed efficace. È una scelta precisa della Regione Toscana: investire oggi per garantire un futuro più sicuro e sostenibile a uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio ambientale", conclude l'assessore Barontini.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate