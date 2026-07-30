Luciano Spalletti saluta la mamma Ilva: "Ti amerò per sempre"

Luciano Spalletti ha ricordato sui social la madre Ilva, scomparsa lunedì all’età di 93 anni, con un messaggio di affetto e gratitudine.

Il tecnico della Juventus ha affidato a Instagram il suo saluto nella notte dopo il primo giorno senza la madre: "Sto andando a letto, finisce il primo giorno senza la mia adorata mamma".

Spalletti ha poi ringraziato le persone che gli sono state vicine in questo momento di dolore: "Quando l'affetto e l'amicizia sono così forti, riescono a farsi spazio e portare un po' di respiro anche nel dolore più grande".

Nel messaggio finale il ricordo della madre: "Grazie di cuore a tutti. Buonanotte mamma, ti amerò per sempre".

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