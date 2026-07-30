Minacce all'europarlamentare Torselli via social: "Messaggi d'odio non mi fermeranno"

"Ieri pomeriggio ho ricevuto questo messaggio da un "simpatico" signore, che mi invita ad Acqui Terme per «farmi diventare un colabrodo», ovvero per ammazzarmi a fucilate". Francesco Torselli, europarlamentare di Fratelli d'Italia-ECR, racconta della minaccia ricevuta via social, tramite la sua pagina. L'europarlamentare fiorentino ha pubblicato lo screenshot del messaggio ricevuto, oscurando il mittente, aggiungendo: "Minacce e messaggi di odio non fermeranno la mia attività politica". Poi, nello stesso post, aggiunge: "Ho dato immediatamente mandato al mio avvocato di denunciare questa persona, perché espressioni di questo genere non devono mai essere sottovalutate o lasciate senza conseguenze". E conclude: "Ad Acqui Terme, comunque, verrò molto volentieri: magari per riposarmi qualche giorno alle terme e assaggiare un buon calice di Brachetto d’Acqui. Con buona pace di questo signore, delle sue minacce e del suo fucile".

(Foto da Facebook)

Campione (FdI): "L’odio politico va fermato, piena solidarietà"

"Esprimo la mia piena solidarietà all’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Francesco Torselli, destinatario di un gravissimo messaggio di minaccia" dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana. "Invitare un rappresentante delle istituzioni a 'farsi ammazzare a fucilate' non è dissenso politico, ma un atto di inaudita violenza che va perseguito con la massima fermezza. Bene ha fatto Francesco Torselli a denunciare immediatamente l’accaduto. Non possiamo permettere che il clima di odio e di intimidazione nei confronti degli esponenti del centrodestra venga sottovalutato o, peggio, normalizzato. A Francesco rinnovo la mia vicinanza, certa che continuerà il suo lavoro con il coraggio e la determinazione che lo contraddistinguono. Di fronte alle minacce, lo Stato deve rispondere con fermezza e la politica con unità, perché difendere chi rappresenta democraticamente i cittadini significa difendere le nostre istituzioni".

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