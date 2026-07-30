Minacce all'europarlamentare Torselli via social: "Messaggi d'odio non mi fermeranno"

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Francesco Torselli

"'Ti faccio diventare un colabrodo', ovvero ammazzarmi a fucilate" scrive il politico fiorentino sul messaggio ricevuto, annunciando di aver sporto denuncia

"Ieri pomeriggio ho ricevuto questo messaggio da un "simpatico" signore, che mi invita ad Acqui Terme per «farmi diventare un colabrodo», ovvero per ammazzarmi a fucilate". Francesco Torselli, europarlamentare di Fratelli d'Italia-ECR, racconta della minaccia ricevuta via social, tramite la sua pagina. L'europarlamentare fiorentino ha pubblicato lo screenshot del messaggio ricevuto, oscurando il mittente, aggiungendo: "Minacce e messaggi di odio non fermeranno la mia attività politica". Poi, nello stesso post, aggiunge: "Ho dato immediatamente mandato al mio avvocato di denunciare questa persona, perché espressioni di questo genere non devono mai essere sottovalutate o lasciate senza conseguenze". E conclude: "Ad Acqui Terme, comunque, verrò molto volentieri: magari per riposarmi qualche giorno alle terme e assaggiare un buon calice di Brachetto d’Acqui. Con buona pace di questo signore, delle sue minacce e del suo fucile".

(Foto da Facebook)

Campione (FdI): "L’odio politico va fermato, piena solidarietà"

"Esprimo la mia piena solidarietà all’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Francesco Torselli, destinatario di un gravissimo messaggio di minaccia" dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana. "Invitare un rappresentante delle istituzioni a 'farsi ammazzare a fucilate' non è dissenso politico, ma un atto di inaudita violenza che va perseguito con la massima fermezza. Bene ha fatto Francesco Torselli a denunciare immediatamente l’accaduto. Non possiamo permettere che il clima di odio e di intimidazione nei confronti degli esponenti del centrodestra venga sottovalutato o, peggio, normalizzato. A Francesco rinnovo la mia vicinanza, certa che continuerà il suo lavoro con il coraggio e la determinazione che lo contraddistinguono. Di fronte alle minacce, lo Stato deve rispondere con fermezza e la politica con unità, perché difendere chi rappresenta democraticamente i cittadini significa difendere le nostre istituzioni".

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
30 Luglio 2026

Montedomini, vertici assenti in commissione a Firenze: protestano forze politiche, il PD: "Show mediatico"

È scontro politico a Palazzo Vecchio dopo l’assenza dei vertici dell’Asp Firenze Montedomini alla commissione controllo del Comune, convocata per discutere della vicenda degli immobili dell’azienda pubblica di servizi alla [...]

Firenze
Economia e Lavoro
29 Luglio 2026

Agenzia delle Entrate, Tribunale di Firenze accoglie ricorso Fp Cgil per condotta antisindacale

La FP CGIL Firenze esprime soddisfazione per la sentenza con cui il Tribunale del Lavoro di Firenze ha accolto il ricorso promosso dalla nostra organizzazione, seguito dall’ Avv. Mauro Montini, [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
28 Luglio 2026

Bocciata mozione su 'rottamazione quinquies' a Fucecchio, FI: "PD boicotta provvedimento del Governo. Persi 1,4 milioni"

Forza Italia accusa il Partito Democratico di aver "boicottato" la rottamazione quinquies, la misura del Governo che consente a Comuni ed enti pubblici di favorire il recupero di crediti, a Fucecchio, dove [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina