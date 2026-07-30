Minacce all'europarlamentare Torselli via social: "Messaggi d'odio non mi fermeranno"

"'Ti faccio diventare un colabrodo', ovvero ammazzarmi a fucilate" scrive il politico fiorentino sul messaggio ricevuto, annunciando di aver sporto denuncia
"Ieri pomeriggio ho ricevuto questo messaggio da un "simpatico" signore, che mi invita ad Acqui Terme per «farmi diventare un colabrodo», ovvero per ammazzarmi a fucilate". Francesco Torselli, europarlamentare di Fratelli d'Italia-ECR, racconta della minaccia ricevuta via social, tramite la sua pagina. L'europarlamentare fiorentino ha pubblicato lo screenshot del messaggio ricevuto, oscurando il mittente, aggiungendo: "Minacce e messaggi di odio non fermeranno la mia attività politica". Poi, nello stesso post, aggiunge: "Ho dato immediatamente mandato al mio avvocato di denunciare questa persona, perché espressioni di questo genere non devono mai essere sottovalutate o lasciate senza conseguenze". E conclude: "Ad Acqui Terme, comunque, verrò molto volentieri: magari per riposarmi qualche giorno alle terme e assaggiare un buon calice di Brachetto d’Acqui. Con buona pace di questo signore, delle sue minacce e del suo fucile".
Campione (FdI): "L’odio politico va fermato, piena solidarietà"
"Esprimo la mia piena solidarietà all’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Francesco Torselli, destinatario di un gravissimo messaggio di minaccia" dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana. "Invitare un rappresentante delle istituzioni a 'farsi ammazzare a fucilate' non è dissenso politico, ma un atto di inaudita violenza che va perseguito con la massima fermezza. Bene ha fatto Francesco Torselli a denunciare immediatamente l’accaduto. Non possiamo permettere che il clima di odio e di intimidazione nei confronti degli esponenti del centrodestra venga sottovalutato o, peggio, normalizzato. A Francesco rinnovo la mia vicinanza, certa che continuerà il suo lavoro con il coraggio e la determinazione che lo contraddistinguono. Di fronte alle minacce, lo Stato deve rispondere con fermezza e la politica con unità, perché difendere chi rappresenta democraticamente i cittadini significa difendere le nostre istituzioni".
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