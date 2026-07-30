Montedomini, vertici assenti in commissione a Firenze: protestano forze politiche, il PD: "Show mediatico"

È scontro politico a Palazzo Vecchio dopo l’assenza dei vertici dell’Asp Firenze Montedomini alla commissione controllo del Comune, convocata per discutere della vicenda degli immobili dell’azienda pubblica di servizi alla persona finiti sul mercato delle locazioni turistiche.

Nessun rappresentante di Montedomini ha partecipato alla seduta: il presidente Maurizio Frittelli e il direttore Emanuele Pellicanò avevano infatti comunicato preventivamente la loro impossibilità a essere presenti.

Una scelta contestata dal presidente della commissione Paolo Bambagioni (lista Schmidt), secondo cui la situazione avrebbe richiesto un confronto diretto: "Ritengo un grave errore da parte dei presidenti non aver avuto la sensibilità di venire. Se questa fosse una vicenda di routine, le date si concordano. Ma di fronte a un’emergenza come questa la città ha bisogno di sapere".

Ieri tutti i consiglieri di opposizione a Palazzo Vecchio hanno annunciato di aver depositato una delibera "per la richiesta di una commissione d'indagine su Montedomini"

Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia) ha proposto una protesta davanti alla sede dell’Asp, mentre Francesco Grazzini (Italia Viva) ha precisato: "Non sono legato alla presenza personale di Frittelli, ma alla presenza dell’azienda sì". Per Matteo Chelli (FdI) "non c’è attività inquisitoria, ma è un’attività politica. Pensavo che qualcuno di Montedomini avesse la dignità di presentarsi".

Bambagioni ha poi rilanciato le proprie accuse parlando di un presunto sistema di gestione politica a Firenze: "È la prova del nove che c’è un sistema di potere a Firenze". A difesa dell’amministrazione è intervenuto il capogruppo del Pd Luca Milani, che ha respinto le accuse: "Non c’è nessun sistema di potere". Secondo Milani "la modalità della gestione di commissione di Bambagioni è negativa: ha voluto mantenere per oggi la seduta, per fare il solito show mediatico. Le convocazioni non si impongono: si alza il telefono, si chiama, si concorda una data. Creare una commissione d'indagine? Se le finalità sono di un processo politico sommario mi chiedo che senso possa avere"

Anche la consigliera Pd Alessandra Innocenti ha criticato il metodo adottato, sottolineando la necessità di rispettare il ruolo istituzionale della commissione: "Il ruolo istituzionale deve essere rispettato e soprattutto anche il ruolo di presidente di commissione controllo deve essere rispettato a pieno titolo e non solo a spot".

La vicenda nasce dalle polemiche esplose nelle scorse settimane sulla gestione di alcuni immobili di Montedomini, concessi in locazione a privati e successivamente comparsi sul mercato degli affitti turistici.

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