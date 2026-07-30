Montopoli, dalla Regione 475 mila euro per via Malvecchiaia e 530mila per la scuola di via Uliveta

Il consiglio comunale di Montopoli ha approvato la salvaguardia e gli equilibri di bilancio, registrando un risultato ampiamente positivo per la tenuta finanziaria dell'ente, unitamente a importanti variazioni di bilancio e alle nuove disposizioni riguardanti la TARI.

Tra le variazioni approvate figurano rilevanti finanziamenti ottenuti dall'amministrazione per le opere pubbliche. In particolare, la Regione Toscana ha assegnato un contributo di 530.000 euro destinato alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza del tetto della scuola dell'infanzia di via Uliveta, danneggiato dal maltempo nel 2023. Sempre dalla Regione Toscana sono arrivati 475.000 euro per l'intervento di sistemazione della frana in via Malvecchiaia. Sul fronte dell'accessibilità, il Comune si è aggiudicato un bando regionale per l'installazione, all'interno del palazzo comunale, di una nuova cartellonistica basata sui linguaggi della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Nel bilancio di previsione sono state inoltre inserite le risorse necessarie a sostenere il tessuto sociale e cittadino, tra cui 30.000 euro per il contributo affitti e i fondi per l'erogazione dei contributi ordinari alle associazioni del territorio. Per quanto riguarda il piano delle manutenzioni e dei lavori pubblici, sono stati stanziati ulteriori 30.000 euro dedicati al rinnovo dei giochi nei parchi comunali, a cui si aggiungono nuove risorse per la potatura degli alberi e gli interventi di inghiaiatura della viabilità locale.

Nel corso della seduta è stato approvato anche il nuovo regolamento della TARI con le tariffe per il 2026. "L'adeguamento tariffario - commenta la sindaca - registra un incremento contenuto intorno al 3%, come conseguenza del piano economico finanziario del servizio validato da ATO Costa. Si tratta di un aumento ridotto se parametrato al contesto generale del bacino servito da Geofor e al territorio pisano: considerando un'inflazione media del 3% e il generale rincaro dei costi del settore dei rifiuti, l'operato dell'amministrazione ha consentito di tutelare il più possibile il bilancio delle famiglie e delle attività economiche".

Il nuovo regolamento introduce premi e riduzioni per i cittadini che conferiscono i rifiuti al centro di raccolta comunale. L'obiettivo a lungo termine resta la transizione verso la tariffa corrispettiva tramite l'adozione di sacchi dotati di tag, applicando il principio secondo cui chi produce meno rifiuti paga meno, così da contenere gli aumenti futuri e tutelare l'ambiente. Vengono infine confermate integralmente le riduzioni a tutela delle famiglie numerose, degli anziani, delle persone con disabilità e dei nuclei vulnerabili, oltre all'esenzione totale dal pagamento della TARI per le sedi delle associazioni locali."Grazie - conclude - a tutti gli uffici e alle responsabili di settore per il grande lavoro svolto".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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