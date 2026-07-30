Ospedale di Campostaggia verso il nuovo Pronto Soccorso

Novità importanti per l’ospedale di Campostaggia. Scadrà infatti alle ore 13 di venerdì 7 settembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per il nuovo Pronto Soccorso. Il Disciplinare di gara è pubblicato sulla piattaforma regionale START: https://start.toscana.it.

Dopo l’attivazione della nuova camera ardente, prevista per i mesi estivi del 2027, l’avvio dei lavori per il Pronto Soccorso è previsto a fine settembre 2027 con ultimazione tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029, a cui seguirà la fase di collaudo e trasferimento delle attività.

Alla fine del percorso per la loro realizzazione, gli spazi del nuovo Pronto Soccorso saranno ottimizzati per la gestione dei flussi secondo i codici di priorità e le aree di attesa saranno più accoglienti e spaziose, anche per coloro che assisteranno i propri cari.

L’importo dei lavori sarà di 7,2 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere ai quasi 1,5 milioni di euro previsti per la nuova camera ardente. L’operazione complessiva è finanziata con risorse aziendali e con fondi dell’articolo 20 legge 67/88.

Oltre nella realizzazione della nuova camera ardente e del nuovo Pronto Soccorso, l’Asl Toscana sud est è impegnata a Campostaggia anche nel rinnovo e riqualificazione della centrale termica, nella sostituzione dell’impianto di osmosi per la dialisi e nella realizzazione della nuova centrale per gas medicinali. Questi interventi si concluderanno entro la fine del 2026, per un importo complessivo di più di un 1 milione di euro.

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