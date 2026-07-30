Padule di Fucecchio, Dika: “Visione condivisa per ambiente e sicurezza"

Per iniziativa del sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, in raccordo con il presidente della Regione Eugenio Giani, si sono riuniti oggi in Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, i Comuni di Altopascio, Larciano, Ponte Buggianese, Fucecchio, Cerreto Guidi, Chiesina Uzzanese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme e Lamporecchio, insieme al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, rappresentato dal presidente Ventavoli e dal direttore Benvenuto, ai direttori regionali dell’urbanistica e della difesa del suolo e ai rappresentanti dei proprietari privati.

L’incontro ha visto riuniti tutti i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati a intervenire nella gestione e nella manutenzione del Padule: il Consorzio di Bonifica per le aree pubbliche, i proprietari per i terreni privati, gli enti locali e la Regione Toscana per gli aspetti di pianificazione, tutela ambientale e coordinamento istituzionale.

“Ho voluto convocare personalmente questo tavolo – afferma Dika – perché il Padule di Fucecchio ha bisogno di un luogo stabile di confronto tra tutti coloro che hanno responsabilità dirette sul territorio. Ognuno è chiamato a fare la propria parte e solo attraverso un coordinamento costante possiamo superare le criticità che negli anni hanno generato polemiche e incertezze. L’obiettivo è costruire un equilibrio tra esigenze diverse ma tutte essenziali. Da una parte la tutela della straordinaria biodiversità del Padule e la valorizzazione della sua fruibilità turistica e naturalistica; dall’altra la necessità di garantire una manutenzione puntuale della vegetazione e dei corsi d’acqua, indispensabile per assicurare la sicurezza idraulica dell’area e dei centri abitati limitrofi”.

Nel corso della riunione è stata condivisa la volontà di proseguire il confronto per arrivare a regole più chiare e a un migliore coordinamento tra gli interventi che spettano al Consorzio nelle aree pubbliche e quelli di competenza dei proprietari nelle aree private, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di tutela ambientale. Da marzo è inoltre operativo presso la Regione Toscana un tavolo tecnico di monitoraggio che segue l’attuazione del disciplinare e ne valuta gli effetti sul territorio. Il confronto istituzionale proseguirà anche attraverso questo organismo, con l’obiettivo di raccogliere le criticità, verificare l’efficacia delle misure adottate e individuare eventuali correttivi condivisi.

“La tutela dell’ambiente, la sicurezza del territorio e il rispetto dei diritti dei proprietari non sono obiettivi in contrapposizione – conclude Dika – ma interessi che devono trovare un punto di equilibrio. Questo è il percorso che, insieme al presidente Giani, abbiamo voluto imprimere all’azione della Regione Toscana: attraverso il tavolo tecnico già attivo e il confronto costante con Comuni, Consorzio di Bonifica e proprietari, la Regione continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento affinché il Padule di Fucecchio sia sempre più un patrimonio valorizzato, sicuro e fruibile per cittadini e visitatori”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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