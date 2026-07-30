Pisa ricorda le vittime dell'eccidio di San Biagio

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Domenica 2 agosto la commemorazione

Nell’82° anniversario della Liberazione, domenica 2 agosto la città di Pisa ricorderà le vittime del nazifascismo, con particolare attenzione al tragico eccidio di San Biagio, avvenuto il 2 agosto 1944. Quel giorno 23 civili furono brutalmente uccisi da ufficiali e sottufficiali della Terza Compagnia delle SS, in uno degli episodi più drammatici della storia cittadina durante l’occupazione tedesca.

Le commemorazioni prenderanno il via alle ore 10 con la deposizione di una corona di alloro alla Cascina Rosa di San Biagio. Alle 10.15 sarà deposta una seconda corona al Monumento alle vittime dell’eccidio di San Biagio, nel parco 2 agosto 1944, alla presenza delle autorità e dei cittadini di San Biagio. Un’ulteriore corona di alloro sarà poi deposta presso la lapide in marmo rosa collocata all'esterno della chiesa di San Biagio, dove alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa Messa. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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