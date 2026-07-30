Pronto Soccorso dell’ospedale della Valdinievole, conclusi gli interventi sul piazzale

Sanità Pescia
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Domani, venerdì 31 luglio, il piazzale del pronto soccorso dell’ospedale SS. Cosma e Damiano sarà riaperto e tornerà pienamente operativo a seguito dei lavori di consolidamento e ripristino delle condizioni strutturali. Gli interventi si erano resi necessari in relazione ad alcune infiltrazioni che avevano comportato l’interdizione di una parte dell’accesso alla camera calda e la chiusura temporanea del piazzale esterno per garantire la sicurezza dell’area e permettere un piano di intervento finalizzato a ripristinare le condizioni di accessibilità.

I lavori hanno riguardato una superficie di circa 300 metri quadri: è stato rimosso l’asfalto, rinforzato il solaio, applicato manti impermeabilizzanti, rifatti i massetti e le pendenze per l’evacuazione delle acque piovane e infine la riasfaltatura.

In questi mesi di chiusura, la Direzione di Presidio e l’Ufficio Tecnico dell’Asl avevano messo a punto un protocollo operativo per garantire la fluidità dei soccorsi e la sicurezza di accesso alle cure urgenti, grazie a un piano di viabilità temporanea d’intesa con il 118 e con le associazioni di volontariato.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

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