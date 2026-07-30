Radio Lady e Empoli FC ancora assieme per il 2026-27

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Foto Empoli FC

Ancora assieme, una squadra vincente che non cambia. Continua il legame tra Empoli Football Club e Radio Lady. Il club azzurro ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’emittente empolese per la cessione dei diritti radiofonici anche in vista della stagione 2026/27.

Radio Lady sarà la radio ufficiale dell'Empoli anche per la stagione 2026/27: sarà confermata la squadra giornalistica che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli ascoltatori.

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