Si chiude la Festa dell'Unità 2026 a San Miniato: "Una grande soddisfazione"

Si è conclusa nella serata di martedì 28 luglio la Festa comunale dell'Unità di San Miniato, ventuno giorni che hanno visto la Casa Culturale di San Miniato Basso trasformarsi, ancora una volta, in un luogo di incontro, confronto, partecipazione e socialità.

Un'edizione intensa e partecipata, che ha proposto un programma politico e culturale di alto livello, capace di affrontare alcuni dei principali temi dell'attualità: dalla pace ai diritti civili, dalla transizione ecologica alla sanità pubblica, dal lavoro alla legalità, dall'Europa alle politiche sociali, fino al ruolo delle Regioni e alla partecipazione delle giovani generazioni. Nel corso della Festa sono intervenuti numerosi ospiti di rilievo nazionale e regionale, tra cui Eugenio Giani, Alessandra Todde, Stefano Bonaccini, Andrea Orlando, Roberto Speranza, Arturo Scotto, Marco Tarquinio, Walter Verini, Dario Parrini, Marta Bonafoni, Alessandra Nardini, insieme a tanti amministratori, rappresentanti delle istituzioni, del sindacato, del volontariato, dell'associazionismo e del mondo della cultura.

Accanto ai dibattiti politici, grande spazio è stato dedicato anche agli eventi culturali, con la mostra "Arte e Disabilità", la proiezione del film dedicato a Enrico Berlinguer, la presentazione del libro Flottilla, in viaggio per Gaza, il concerto dei Vincanto e la serata conclusiva dedicata a "La voce dei giovani", che ha rappresentato un importante momento di riflessione sul futuro della partecipazione democratica.

Anche quest'anno la Festa si è confermata un punto di riferimento non solo per il dibattito politico, ma anche per la vita della comunità. Il ristorante e la pizzeria hanno registrato il tutto esaurito in quasi tutte le serate, grazie al lavoro instancabile delle volontarie e dei volontari che, con passione e spirito di servizio, hanno reso possibile lo svolgimento dell'intera manifestazione.

Sono stati ventuno giorni di lavoro, di amicizia, di sorrisi, di confronto, di buona cucina e di buona politica. Una Festa costruita dall'impegno di decine di persone che hanno dedicato tempo, energie e competenze affinché tutto funzionasse al meglio, contribuendo ancora una volta a creare un clima di collaborazione e di autentica comunità.

«A nome dell'Unione Comunale del Partito Democratico di San Miniato desidero rivolgere il più sincero ringraziamento a tutte le volontarie e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa bellissima Festa dell'Unità. Il loro impegno, spesso silenzioso ma fondamentale, è il vero motore della nostra manifestazione. Ringrazio inoltre gli ospiti, le associazioni, i relatori e le centinaia di persone che hanno scelto di partecipare alle nostre iniziative e di condividere con noi queste serate. Chiudiamo questa edizione con grande soddisfazione e con la consapevolezza di aver costruito una Festa viva, partecipata e aperta al confronto. Da domani ricominceremo a lavorare, con entusiasmo, perché il prossimo anno possa essere ancora più bella» dichiara la Segretaria dell'Unione Comunale del Partito Democratico di San Miniato, Tamara Santini.

L'Unione Comunale del Partito Democratico di San Miniato rinnova infine il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, a qualsiasi titolo, alla riuscita della manifestazione: volontari, ospiti, associazioni, sponsor, collaboratori e cittadini. L'appuntamento è già al prossimo anno, con l'obiettivo di continuare a far crescere una Festa che rappresenta un patrimonio di partecipazione, comunità e impegno civile per tutto il territorio.

Tamara Santini- Segretaria Unione Comunale PD San Miniato

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