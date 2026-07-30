Sorpresi a rubare rame in una villa disabitata a Capannori: arrestati due 45enni

Cronaca Capannori
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Due 45enni arrestati dai Carabinieri a Capannori dopo essere stati sorpresi in una villa disabitata mentre smontavano grondaie e tubi in rame

Sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre stavano smontando grondaie e tubazioni in rame da una villa disabitata: due uomini di 45 anni sono stati arrestati a Capannori con l’accusa di tentato furto in abitazione.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, intorno alle ore 20, nella località Gragnano, dopo la segnalazione di un residente che aveva sentito rumori metallici provenire dall’interno di una proprietà normalmente non occupata.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca, insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Altopascio. Entrati nella villa in modo silenzioso, i Carabinieri hanno trovato i due uomini mentre avevano già forzato il portone d’ingresso e rovistato nei locali alla ricerca di oggetti di valore.

I due stavano inoltre accatastando numerose grondaie e tubi in rame, che avevano appena rimosso dalla facciata dell’edificio.

Durante la perquisizione sono stati trovati all’interno di uno zaino una smerigliatrice angolare a batteria con diversi dischi, oltre a guanti e numerosi strumenti utilizzati per lo scasso. Secondo gli investigatori, gli attrezzi erano compatibili con attività di effrazione.

La refurtiva, composta da circa due quintali di rame, è stata recuperata e restituita al proprietario dell’immobile.

I due arrestati, entrambi cittadini albanesi, sono stati identificati: uno risulta residente a Firenze e con precedenti penali, mentre l’altro è senza fissa dimora e incensurato. Dopo le formalità di rito sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle Compagnie Carabinieri di Lucca e Viareggio, in attesa dell’udienza di convalida.

Proseguono intanto le indagini dei Carabinieri per identificare una terza persona che, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscita a fuggire durante l’intervento.

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