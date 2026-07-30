Stagione importante e con tanti eventi per l'Atletica Fucecchio

È stata una stagione ricca di soddisfazioni e di importanti appuntamenti per l’Atletica Fucecchio, protagonista negli ultimi mesi di numerose manifestazioni organizzate nella nuova pista di atletica dello stadio Corsini.

L’impianto fucecchiese ha ospitato competizioni di rilievo che hanno visto la partecipazione di migliaia di atleti, impegnati a contendersi i titoli e i risultati messi in palio nelle diverse categorie.

Il calendario degli appuntamenti è stato particolarmente intenso. Il 31 maggio si è svolta la Coppa Toscana categoria Ragazzi e Ragazze, mentre il 21 giugno è stata la volta della Finale Regionale della categoria Ragazzi e Ragazze.

Grande prestigio anche per il Campionato Regionale delle categorie Assoluti e Promesse, organizzato il 17 e 18 luglio, che ha regalato una particolare soddisfazione all’Atletica Fucecchio. Tra i protagonisti della manifestazione, infatti, anche Alessandro Santangelo, atleta cresciuto proprio nella società fucecchiese, che nei 5000 metri ha fatto registrare il tempo di 13'56"18, ottenendo il minimo per poter accedere ai Campionati Mondiali Under 20 di New York.

Non è mancato l’appuntamento con la tradizionale “Staffetta Sere d’Estate”, organizzata dall’Atletica Fucecchio nell’ambito della manifestazione “Sere d’Estate”. L’evento, svoltosi l’8 luglio nel centro cittadino, ha portato oltre 350 atleti a correre per le strade di Fucecchio, trasformando il cuore della città in un grande palcoscenico dedicato allo sport e all’atletica.

Importante anche la partecipazione al Trofeo CONI, che ha visto distinguersi la giovane atleta dell’Atletica Fucecchio Gaia Menichetti. Grazie alla vittoria nel Tetrathlon, conquistata il 16 giugno 2026, Gaia ha ottenuto l’accesso alla Finale Nazionale del Trofeo CONI, in programma dal 4 al 7 ottobre 2026 in Puglia.

E gli appuntamenti non sono ancora terminati: il 19 e 20 settembre la pista dello stadio Corsini ospiterà la Finale del Campionato Regionale Cadetti e Cadette, confermando ancora una volta il ruolo di Fucecchio come punto di riferimento per l’atletica toscana.

Il presidente dell’Atletica Fucecchio, Ivano Libraschi, desidera ringraziare l'amministrazione comunale e tutti coloro che, con il loro impegno e la loro disponibilità, hanno contribuito alla riuscita delle numerose manifestazioni organizzate in questi mesi: i dirigenti, gli allenatori, i genitori, gli atleti e tutti i volontari della società.

«Senza il prezioso contributo di tutte queste persone – sottolinea il presidente Ivano Libraschi – sarebbe impossibile organizzare manifestazioni di questa portata e accogliere sul nostro territorio così tanti atleti. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno, la passione e la disponibilità dimostrati».

Una stagione, dunque, che conferma la crescita dell’Atletica Fucecchio e l’importanza della nuova pista dello stadio Corsini, capace di ospitare competizioni di alto livello e di offrire a tanti giovani e atleti l’opportunità di vivere lo sport da protagonisti.

Fonte: Ufficio Stampa

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