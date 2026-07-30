TARIC a Castelfiorentino, Burgassi (Lega): "I 15mila euro per le famiglie destinati ad altro"

Il consigliere comunale Stefano Burgassi (Lega Castelfiorentino) interviene sulla gestione delle agevolazioni TARIC e contesta la scelta dell’amministrazione di "destinare ad altri scopi" i 15mila euro di risorse comunali inizialmente previsti per sostenere le famiglie con redditi più bassi. Secondo Burgassi, il bonus sociale statale avrebbe sostituito e non aggiunto il contributo comunale: "le famiglie non ricevono un beneficio aggiuntivo". Per la Lega, la decisione "non valorizza lo spirito con cui è stato introdotto il bonus sociale", nato per rafforzare il sostegno alle fasce più fragili.

La nota del consigliere Burgassi

Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo espresso forte perplessità sulle agevolazioni TARIC. Di fatto il Comune aveva destinato 15.000 euro di risorse proprie già stanziate per le agevolazioni a favore delle famiglie con redditi più bassi tale risorsa è stata poi destinata con una ratifica ad altri scopi

Con l’introduzione del bonus sociale finanziato dallo Stato, anziché mantenere quello stanziamento comunale e rafforzare le agevolazioni, l’Amministrazione ha scelto di destinare quei 15.000 euro ad altre spese ordinarie del servizio, giustificando tale scelta con il fatto che il sostegno alle famiglie sarebbe stato assicurato dal bonus statale.

Il contributo dello Stato, infatti in questo caso, non è stato utilizzato per aumentare il sostegno ai cittadini come sicuramente era l’obiettivo del legislatore proprio perché tale contributo non si è sommato alle risorse comunali ma le ha sostituite

In sostanza, le famiglie non ricevono un beneficio aggiuntivo: continuano ad avere un sostegno, ma cambia semplicemente chi lo finanzia poiché il Comune libera 15.000 euro che vengono impiegati per coprire spese ordinarie del servizio. A nostro avviso questa impostazione non valorizza lo spirito con cui è stato introdotto il bonus sociale, che nasce per rafforzare la tutela delle famiglie economicamente più fragili e non per sostituire risorse comunali già destinate allo stesso scopo.

È chiaro quindi che l’amministrazione mantiene il proprio equilibrio finanziario utilizzando risorse che dovevano rafforzare il sostegno alle categorie fragili proprio nel un momento in cui le tariffe subiscono un progressivo e inesorabile aumento grazie alle politiche del Piano finanziato di smaltimento rifiuti della Regione Toscana

Stefano Burgassi

Lega Castelfiorentino

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