Torna per il Beat Festival l'Ape che incontra le giovani generazioni

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Il progetto nasce dal tavolo di coprogettazione GenZone per le politiche giovanili, i primi 4 incontri sono terminati a luglio nelle piazze di Empoli

Si sono conclusi a luglio i primi 4 incontri di A(h)Però - Ape mobile per educativa di strada, organizzati da Arci Empolese Valdelsa, in collaborazione con Cora Impresa Sociale all'interno della co-progettazione per le politiche giovanili organizzata dal Comune di Empoli.

Il motocarro Ape Piaggio e gli educatori hanno girato in lungo e in largo nei luoghi di aggregazione giovanile, durante le sere d'estate, tra piazza della Vittoria e piazza Farinata, passando per piazza Matteotti e il quartiere di Serravalle.

Un momento di ascolto, orientamento, incontro con le giovani generazioni per raccogliere le loro istanze e programmare i futuri interventi legati alle politiche giovanili con tutti i protagonisti tra enti pubblici, Terzo Settore e molto altro.

A(h)Però è pronto a tornare in occasione del Beat Festival a fine agosto: il 28, 29, 30 agosto e il 4 settembre sarà possibile interfacciarsi con questo utile servizio nell'ambito di uno dei festival più importanti della Toscana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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