Buongiorno oggi ringrazio una nostra ascoltatrice che mi ha mandato una ricetta golosa che piace molto ai suoi nipotini e che la chiedono sempre per il loro compleanno: la Torta cremosa al cioccolato. Ringrazio Simona anche per le foto che mi ha concesso. Simona mi ha detto che la torta può essere accompagnata anche con gelato o panna, o guarnita con della frutta fresca. La ricetta di oggi è la penultima di questo mese, perchè la rubrica si prenderà una pausa estiva.

Torta Cremosa al cioccolato

Ingredienti

2 uova

200 gr di zucchero

230 gr di latte

10 gr di olio (Simona usa olio di semi di mais)

2 cucchiai cacao amaro in polvere (Simona utilizza quello zuccherato)

1 bustina di vanillina

250 gr di farina 00

1 bustina di lievito

150/200 gr di cioccolato fondente o al latte (Simona utilizza quello al latte e ne mette 300 gr)

Preparazione:

sbattete le uova fino ad ottenere un composto schiumoso, aggiungete lo zucchero e mescolate fino a renderlo cremoso. Aggiungete il latte, l’olio, il cacao setacciato, la vanillina e mescolate il tutto, infine unite la farina e lievito ben setacciati e mescolate per far venire un composto liscio e omogeneo. Versate il composto in una tortiera (Simona utilizza una di diametro 26 cm). Nel frattempo tritate con un mixer il cioccolato in modo da ottenere dei pezzettini di varie misure e non in polvere. Riprendete la tortiera con il composto e spargete i pezzettini di cioccolato ricoprendo tutta la superficie, dopodiché con l’aiuto di una forchetta fate dei movimenti circolare, mischiando il composto. Mettete in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi e infornate al piano centrale per 30/35 minuti.

Simona R.

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