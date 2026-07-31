Dal 1° settembre parte il nuovo trasporto pubblico locale in Valdera

Muoversi in Valdera, anche nelle zone più periferiche del territorio, sarà più semplice grazie al nuovo servizio di trasporto pubblico su gomma affidato al "Valdera Move" RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), che sarà operativo dal 1° settembre 2026 fino al 31 ottobre 2032, per una durata complessiva di sei anni e due mesi. Il valore complessivo della concessione, come

indicato nell'atto di aggiudicazione, è pari a € 16.887.037,99.

La presentazione del servizio è avvenuta nel corso di una conferenza stampa svoltasi la mattina di giovedì 30 luglio, alla quale hanno preso parte Arianna Buti, Presidente dell'Unione Valdera; Mattia Belli, Assessore alla Mobilità del Comune di Pontedera; Kevin Sichi, Amministratore Delegato di Autonoleggio Minciotti S.r.l., mandataria dell'ATI Valdera Move; Riccardo Bolelli, per

CTM (Consorzio Toscano Mobilità); Federico Bigi, Presidente di B&B Service; e Simone Romoli, coordinatore sindacale di CNA Pisa per l'Area Pisana e la Valdera.

Il servizio riguarderà sia i collegamenti urbani di Pontedera che quelli extraurbani tra tutti i comuni dell'area. Il programma di esercizio prevede una percorrenza complessiva di 847.634,81 chilometri annui, di cui 377.813,70 km destinati al servizio urbano di Pontedera e 469.821,11 km ai collegamenti extraurbani della Valdera, con l'obiettivo di garantire collegamenti quotidiani tra i centri abitati, le frazioni e le zone meno servite del territorio, quelle definite tecnicamente "aree a domanda debole" per la minore densità abitativa e frequenza di utilizzo.

Il miglioramento sarà perseguito attraverso una gestione più attenta alla qualità e all'accessibilità e un progressivo rinnovamento dei mezzi circolanti. Il parco mezzi ordinario sarà composto da 21 veicoli, di cui 20 autobus corti fino a 9 metri e 1 autobus di dimensione compresa tra 9 e 11 metri; a questi si aggiungono 4 mezzi di riserva, per un totale complessivo di 25 veicoli. Dei 20 autobus corti, 7 saranno destinati ai servizi urbani e 13 a quelli extraurbani.

Tutte le informazioni su corse, tariffe e modalità di abbonamento sono disponibili sul sito

valderamove.it.

"Il 1° settembre partirà il nuovo servizio di trasporto pubblico locale per l'area della Valdera, un progetto che mira a garantire più corse e maggiori opportunità, con l'obiettivo strategico di incentivare i cittadini a lasciare l'auto a casa per privilegiare il trasporto pubblico, contribuendo così al miglioramento del nostro ambiente. – ha dichiarato Arianna Buti, Presidente dell'Unione Valdera - Il servizio nasce da un percorso innovativo di dialogo competitivo, una formula di gestione basata sulla negoziazione diretta con le società partecipanti, e non si limiterà ai collegamenti tra i territori della Valdera e Pontedera, ma interesserà anche la mobilità urbana della città di Pontedera".

"Questo servizio garantisce collegamenti urbani tra Pontedera e tutte le sue frazioni e località” - ha aggiunto Mattia Belli, Assessore alla Mobilità del Comune di Pontedera. - Le navette saranno inoltre gratuite per tutti i cittadini e avranno il proprio hub in Piazza Garibaldi, nel cuore della città".

"Il parco mezzi che utilizzeremo per il servizio sarà nuovo al 70%, e molti di questi veicoli inizieranno a lavorare già dal 1° settembre – ha concluso Kevin Sichi, Amministratore Delegato di Autonoleggio Minciotti S.r.l. "Invitiamo fin da subito i cittadini a consultare il sito valderamove.it per avere tutte le informazioni sulle corse, sul costo dei biglietti e sulle modalità di abbonamento e pagamento".

L'Unione Valdera prosegue il proprio impegno nell'offrire ai cittadini dei comuni che ne fanno parte, e all'intera area vasta, servizi sempre più efficienti e rispondenti alle necessità del territorio.

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