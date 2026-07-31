11Lune 2026 conferma Peccioli come laboratorio di cultura contemporanea

Musica, teatro, giornalismo, arte contemporanea, archeologia e territorio: si conclude la ventiduesima edizione del festival della Fondazione Peccioliper.

Con la serata finale affidata a Edoardo Leo e la tradizionale festa conclusiva all'Anfiteatro Fonte Mazzola si è chiusa la ventiduesima edizione di 11Lune, il festival della Fondazione Peccioliper che, dal 2 al 30 luglio, ha trasformato Peccioli e il suo territorio in un luogo di incontro tra linguaggi artistici, comunità e paesaggio. Un'edizione che ha registrato un importante incremento di spettatori, grazie agli interventi musicali all'interno dei borghi del territorio, e che ha confermato la capacità della rassegna di rinnovarsi anno dopo anno, mantenendo salda la propria identità culturale.

Negli anni 11Lune ha progressivamente ampliato il proprio orizzonte, trasformandosi in un progetto culturale capace di mettere in relazione esperienze e discipline differenti. La musica, il teatro, il giornalismo, l'arte contemporanea, l'archeologia e il patrimonio del territorio non convivono semplicemente nello stesso cartellone, ma dialogano tra loro, costruendo un racconto unitario che attraversa luoghi, comunità e generazioni. Un equilibrio raro, costruito in ventidue anni di lavoro sul territorio, che continua a fare di Peccioli un originale punto di riferimento nel panorama culturale toscano e nazionale: non una successione di eventi, ma un percorso che invita il pubblico a vivere Peccioli nella sua interezza.

La principale novità dell'edizione 2026 è stata Jazz Peccioli – The New Orleans Experience, primo festival jazz in un borgo italiano nato dal gemellaggio tra Peccioli e New Orleans. Per cinque giorni il jazz ha attraversato il centro storico di Peccioli e raggiunto Pontedera, Legoli, Fabbrica, la Tenuta di Ghizzano, Le Palaie e Villa Cosmiana, trasformando piazze, cortili, aziende agricole e spazi pubblici in palcoscenici a cielo aperto. Un progetto che ha portato migliaia di persone a vivere i centri storici e le frazioni attraverso la musica, coinvolgendo associazioni, attività commerciali e realtà del territorio in un'esperienza diffusa destinata a diventare uno degli elementi distintivi del festival.

Il cartellone si è aperto con la terza edizione del Premio Vero, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e Il Post, e con l'annuncio della shortlist della terza edizione del premio, il riconoscimento per il giornalismo e la divulgazione nei libri dedicato alle opere di non fiction.

Alla Galleria dei Giganti si sono poi alternati gli appuntamenti dedicati al giornalismo e alla musica con Luca Sofri, Francesco Costa, Stefano Nazzi, Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio, rafforzando una collaborazione che continua a crescere e a rappresentare uno degli elementi distintivi della rassegna.

11Lune ha inoltre confermato la qualità della sua proposta artistica con protagonisti della scena italiana e internazionale come Daniele Silvestri, James, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Andrew Armstrong, Dario Ballantini, Stefano Massini ed Edoardo Leo.

Il festival ha confermato anche il proprio dialogo con il patrimonio e con l'arte contemporanea grazie alle inaugurazioni delle opere di Antonio Signorini, Naturaliter e Vincenzo Marsiglia, che hanno arricchito il museo diffuso di Peccioli, rafforzando il legame tra arte pubblica, paesaggio e comunità.

11Lune continua così a distinguersi per la capacità di costruire relazioni tra artisti, istituzioni, associazioni, imprese e cittadini, coinvolgendo l'intero territorio in un progetto condiviso che supera i confini della programmazione estiva. Un percorso reso possibile grazie a Belvedere S.p.A., main sponsor della rassegna, al sostegno di Toscana Energia, Giadil, Steeltech e alla collaborazione con Il Post, LEG Live Emotion Group, Fondazione Teatro della Toscana, le associazioni e i suoi volontari, Noi per Voi Onlus, Misericordia Peccioli, Frates Fabbrica, Misericordia Fabbrica, Gruppo Giovanile Legoli, i commercianti del CCN Vivi Peccioli e tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del festival.

Conclusa la ventiduesima edizione, la Fondazione Peccioliper guarda già ai prossimi appuntamenti culturali, proseguendo un percorso che continua a fare di Peccioli un luogo in cui la cultura non è soltanto proposta al pubblico, ma diventa occasione di incontro, di crescita e di costruzione di nuove relazioni tra persone, luoghi e idee.

Fonte: Ufficio Stampa

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